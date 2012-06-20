به گزارش خبرگزاری مهر، غلامرضا شافعی معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس هیئت عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران ، توسعه صنایع نفت و گاز، حمل و نقل و صنایع پیشرفته را به‌عنوان اولویت‌های جدید کاری ایدرو مشخص و تبیین کرد.

وی در جمع کارکنان و مدیران ایدرو، با اشاره به سابقه تاسیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران از دل سازمان مدیریت صنعتی در سال 1346 اظهار داشت: امروز باید خدا را شاکر باشیم که طرح‌های بزرگی مثل برخی از فازهای پارس‌جنوبی توسط مهندسان ایرانی انجام می گیرد و نیروی انسانی خوبی در طول سنوات گذشته برای انجام این پروژه‌های بزرگ تربیت شده است.



رئیس هیئت عامل ایدرو افزود: پس از تصویب قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 از سال 84 تصمیم درستی گرفته شد و به طور جدی مقرر شد که فعالیت‌های قابل واگذاری به بخش غیردولتی که بخش‌های خصوصی و تعاونی‌ها می‌توانند اداره کنند، به آنان واگذار شود.



اولین انتقاد شافعی

شافعی با اشاره به بازگشت بخش ناچیزی از مبالغ سهام فروخته شده ایدرو بر طبق قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 تصریح کرد: با اجرای این قانون، مبالغ سهام فروخته شده مستقیما به خزانه واریز و سهم قانونی این سازمان بازپس داده نشد که اگر این روند ادامه یابد، موجب تضعیف سازمان گسترش خواهد شد.



وی با استناد به وجود سازمان‌های توسعه‌ای بی‌شمار در کشورهای توسعه یافته گفت: کشور ما که دارای عقب‌ماندگی تاریخی است، نه تنها به یک سازمان توسعه‌ای مانند ایدرو، بلکه به چندین سازمان توسعه‌ای مشابه دیگر نیازمند است.



شافعی به بیان اولویت‌های کاری جدید سازمان گسترش پرداخت و اظهار داشت: یکی از حوزه هایی که ایدرو باید به طور برجسته‌ای در‌آن حاضر شود، توسعه صنایع نفت و گاز است، زیرا ایران یک کشور دارنده منابع غنی نفت و گاز است.



معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: در زمان توسعه فاز 2 و 3 پارس جنوبی کنسرسیومی که از توتال، گازپروم و پتروناس تشکیل شده بود، حاضر نشد حتی 5 درصد از کار را به ایدرو واگذار کند ولی در سال 78 و ظرف مدت کوتاهی ایدرو در فاز یک و 6 و 7 و 8 پارس جنوبی با قدرت وارد شد و خوشبختانه اکنون جرات یافته که راسا مجری دو فاز 14، 17 و 18 شده است.



شافعی صنعت حمل و نقل را به‌عنوان دومین حوزه جدی فعالیت ایدرو عنوان کرد و گفت: کشور ما در موقعیت ویژه‌ای قرار دارد؛ کریدور شمال- جنوب و کریدور شرق- غرب در مسیر خود از ایران عبور می‌کنند که باید با تنظیم روابط با همسایگان، از این موقعیت با توسعه صنعت حمل و نقل بهره کافی بگیریم.



رئیس هیئت عامل ایدرو توسعه صنایع پیشرفته را دیگر اولویت ایدرو عنوان کرد و اظهار داشت: در حوزه صنایع نوین که از برنامه سوم توسعه به آن پرداخته شد و سازمان گسترش هم آن را دنبال کرده، باید به شکل جدی‌تر برای تجاری کردن تحقیقات‌مان در این حوزه وارد شویم.



وی خطاب به مدیران و کارشناسان ایدرو تاکید کرد: لازم است برای تقویت اساسنامه سازمان گسترش و همچنین تقویت نیروی انسانی، توان سخت‌افزاری و نرم‌افزاری آن بیش از گذشته کوشا باشیم و در این راه چشم امید به همراهی و مساعدت‌های دولت و مجلس داریم.