به گزارش خبرگزاری مهر، ماموستا ملا احمد فخری امروز در نشست با جمعی از پاسداران جوانرود اظهار کرد: سپاه نهادی است که در همان خطی که از اول تاسیس شده باقی مانده و پاسداران در دفاع از ارزش‌های دین ثابت قدم هستند.

وی تصریح کرد: نقش سپاه در دفاع از منافع ملی و در رأس آن تأمین امنیت ملی و ارزش‌های والای انقلاب اسلامی بر هیچ‌کس پوشیده نیست.

امام جمعه جوانرود بسیاری از موفقیت‌های حاصل شده در عرصه‌های مختلف نظام اسلامی را در تحقق آیه شریفه «واعدوالهم ما استطعتم من قوه»دانست و اظهار داشت: بسیاری از تهدیدات علیه اسلام و انقلاب اسلامی به واسطه ابهت سپاه خنثی شده است.

فخری در ادامه بر حفظ اتحاد، همبستگی و هوشیاری بیش از پیش نیروهای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در عرصه‌های مختلف تاکید کرد.

فرماندار جوانرود نیز در این دیدار گفت: سپاه پاسداران در راستای دفاع از ارزش‌ها آنچه داشته در طبق اخلاص گذاشته است و امروز در همه عرصه‌ها می‌درخشد.

مصطفی عظیمی افزود: اگر دشمنان و به ویژه نظام استکبار از سپاه پاسداران وحشت دارند به دلیل این است که امام حسین (ع) الگوی سپاه و پاسداران است.

وی وظیفه داتی و رسالت محوری سپاه را نگهبانی از دستاوردهای انقلاب اسلامی برشمرد و گفت: سپاه و بسیج نه تنها به میدان‌داری نظامی اکتفا نکرده است بلکه در همه عرصه‌ها و میدان‌ها پیشرو است.

عظیمی خاطرنشان کرد: سپاه پاسداران در 33 سال گذشته هرگز از مسیر ترسیم شده خود غفلت نکرده است؛ بلکه به صورت یک سازمان منسجم و با مجهز شدن به بصیرت و دانایی در مسیر دفاع از انقلاب گام‌های مثبت و تاثیرگذاری برداشته است.