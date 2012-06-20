به گزارش خبرنگار مهر، رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی تویسرکان هدف از برگزاری اکسپو را تحقق شعار حمایت از تولید ملی تولید آثار فاخر هنری و حمایت از هنرمندان دانست.

بر اساس این گزارش، حاجی زین العابدینی در جلسه انجمن تجسمی شهرستان تویسرکان گفت: اکسپوی آثار هنری محلی در راستای تحقق فرمایشات مقام معظم رهبری در نامگذاری امسال با عنوان سال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی است و برپایی این گونه نمایشگاه ها در راستای تولید آثار فاخر هنری است.

وی ابراز امیدواری کرد: نمایشگاه ها و فروشگاه های هنری در بالابردن انگیزه هنرمندان شهرستان در تولید آثار هنری موثر باشد.

حاجی زین العابدینی از شهروندان و ادارات دولتی خواست با خرید آثار هنری و هدیه این آثار در راستای شکوفایی استعدادهای هنری هنرمندان نقش ایفا کنند.

اکسپوی هنرهای تجسمی تویسرکان امروز 31 خرداد ماه پس از یک هفته فعالیت به کار خود پایان می دهد.

برپایی نمایشگاه غنی سازی اوقات فراغت در همدان

نمایشگاه غنی سازی اوقات فراغت با مشارکت دستگاه های فرهنگی استان همدان برگزار شد.

بر اساس این گزارش، در نمایشگاه اوقات فراغت امسال 20 غرفه از ادارات و نهادهای مرتبط با اوقات فراغت حضور دارند و به ارائه برنامه های خود برای جوانان و نوجوانان در فصل تابستان می پردازند.

گزارشها حاکی است جوانان و نوجوانان و خانواده ها استقبال خوبی از غرفه ها دارند و شور و نشاطی خوبی در میان جوانان همدانی ایجاد شده است.

این نمایشگاه در محل پارک مردم همدان دایر شده و هر شب در کنار برگزاری نمایشگاه برنامه های جشن و مولودی خوانی و طنز و مسابقه نیز برگزار می شود.

فعالیت 1077 شورای امر به معروف در هیئتهای مذهبی و اتحادیه های صنفی همدان

معاون تشکل های مردمی ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر همدان گفت: هزار و 77 شورای امر به معروف هیئتهای مذهبی و اتحادیه های صنفی در همدان ساماندهی شده است.

حجت الاسلام جواد حیدری افزود: شورای امر به معروف و نهی از منکر در تمام هیئتهای مذهبی و اصناف استان همدان تا پایان تیرماه سالجاری فعال می شود.

وی با تاکید بر ارتقا آموزش عمومی با موضوع امر به معروف و ترویج فرهنگ تذکر لسانی اضافه کرد: دوهزار و 145 تیم تذکر لسانی در هیئت های مذهبی همدان راه اندازی شده است.

حجت الاسلام حیدری همچنین از اجرای طرح تذکر لسانی در سه شهر بهار، تویسرکان، کبودرآهنگ در ماه رمضان خبر داد.

کتاب گنجنامه زیر چاپ رفت

کتاب گنجنامه با محوریت ویژگی های صنعت گردشگری همدان به زیر چاپ رفت.

بر اساس این گزارش، این کتاب که نسخه مقدماتی آن پیش از این منتشر شده بود، با جلوه ای ویژه و منحصر به فرد از تصاویر نقاط گردشگری بویژه طبیعت بکر همدان منتشر می شود.

کتاب گنجنامه با انتشار بیش از 20 هزار نسخه با هزینه دهکده تفریحی، فرهنگی، ورزشی گنج نامه، شامل معرفی جاذبه های گردشگری استان همدان در تهران به زیر چاپ رفته است.

هدف از انتشار این کتاب معرفی همدان به شکلی برجسته و نمایان کردن ویژگی های طبیعت و تاریخ کهن این استان در قاب تصاویر عنوان شده است.

این کتاب با طراحی ویژه، حاوی محتویات غنی از شگفتی های طبیعت و جاذبه های گردشگری همدان است.

برنامه های بزرگداشت شهدای هفتم تیر در همدان اعلام شد

جانشین شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان همدان ویژه برنامه های بزرگداشت شهدای هفتم تیر در استان همدان را اعلام کرد.

احمد رمضانی گفت: به مناسبت سی و یکمین سالگرد شهدای هفتم تیر، 9 ستاد شهرستانی در شهرستانهای استان تشکیل شده است.

وی افزود: مراسم بزرگداشت شهدای هفت تیر در شهر همدان از ساعت 10صبح روز هفتم تیرماه در مسجد مهدیه همدان برگزار می شود.

رمضانی گفت: مراسم بزرگداشت شهدای هفت تیر در شهرستان نهاوند زادگاه شهید حیدری به صورت ویژه با حضور بستگان این شهید برگزار می شود.

جانشین شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان همدان چاپ و توریع پوستر و کتب تهیه شده در خصوص شهدای هفت تیر را از دیگر برنامه های بزرگداشت شهدای هفت تیر عنوان کرد.