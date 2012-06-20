جشنواره نمایشنامه خوانی رضوی انقلابی فرهنگی در حوزه دین است

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر حلیمی ظهر چهارشنبه در نشستی خبری با اصحاب رسانه با تاکید بر اینکه جشنواره نمایشنامه خوانی رضوی توفیق و افتخاری برای کانون پرورشی و فکری کودکان و نوجوانان است، اظهارکرد: این جشنواره یک فعالیت زیرساختی بوده و در این راستا خراسان رضوی از پتانسیل بالای هنری و نمایشی برخوردار است.وی ادامه داد: یکی از چالش کانون های پرورشی و فکری کودکان و نوجوانان کمبود محتوا در حوزه دین است که با برگزاری این جشنواره می توان در زمینه غنی سازی محتوا اقدام کرد.توسعه ادبیات نمایشی دینی از اهداف جشنواره نمایشنامه خوانیوی با بیان اینکه سال گذشته 138 گروه نمایش نامه و 100 نمایشنامه نوپدید در حوزه ادبیات نمایشی منتشر شد، افزود: گسترش فرهنگ اهل بیت، آشنایی با یاران و اصحاب امام رضا(ع)، تعمیق تربیت دینی در کودکان و نوجوانان و تقویت مهارت های خواندن و درک متون نمایشی بخشی از اهداف این جشنواره است.وی ادامه داد: شناساندن شخصیت و سیره امام رضا(ع) به کودکان و نوجوانان، تقویت و توسعه ادبیات نمایشی دینی و نمایشنامه خوانی کودکان و نوجوانان و شناسایی و پرورش استعدادهای نمایشنامه نویسی و نمایشنامه خوانی از دیگر اهداف برگزاری دومین جشنواره نمایشنامه خوانی رضوی است.کمبود اعتبارات کانون پرورشی فکری کودکان و نوجوانانمسئول دبیرخانه دومین جشنواره نمایشنامه خوانی رضوی با اشاره به کمبود اعتبارات کانون های پرورشی و فکری کودکان ونوجوانان بیان کرد: متاسفانه دغدغه کانون ها به جای دغدغه فرهنگی مشکلات مالی است.حلیمی ادامه داد: برای خراسان رضوی وجود 30 مرکز و کانون پرورشی اندک بوده چرا وقتی این استان می تواند 16 هزار عضو داشته باشد به دلیل نبود کانون تنها 3 درصد عضو را در استان پوشش دهد.وی تاکید کرد: بهتر است مسئولین استان به جای ساخت کانون اصلاح و تربیت با ایجاد و ساخت کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان از بسیاری از آسیب هایی که جوانان و کودکان را تهدید می کند مقابله کنند.

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