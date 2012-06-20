انهدام شبکه بزرگ هرمی گاما/ تبدیل پول زیرشاخه ها به خودروهای گران قیمت

سرهنگ حسین حسین زاده در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: از ماهها قبل تحقیقات در خصوص فعالیت شرکت هرمی گاما از سوی کارآگاهان پلیس آگاهی آغاز و مشخص شد اعضای این شبکه در استانهای اصفهان و تهران فعالیت داشته و فعالیت آنها مخرب در نظم اقتصادی کشور می باشد.

وی افزود: امروز در عملیات همزمانی با همکاری سربازان گمنام امام زمان (عج) و هماهنگی قضائی در تهران و اصفهان سرشبکه ها و موسس اصلی این شرکت دستگیر و دیگر این شرکت هرمی وجود خارجی ندارد.

سرهنگ حسین زاده ادامه داد: در بررسیها مشخص شد گرداننده اصلی این گروه به همراه گرداننده سایت شرکت با اعضای شرکت گاما در انگلیس در ارتباط بوده و با عملیات متقلبانه و تبلیغات کذب در محیط های دانشگاهی و خانوادگی عضو می گرفتند.

رئیس پلیس آگاهی استان اصفهان تاکید کرد: اعضای اصلی این شبکه پولهای دریافتی را به صورت نقدینگی مخفی مانند دلار، طلا، املاک و خودروهای گران قیمت نگهداری می کردند که تعداد زیادی خودروی گران قیمت از جمله حامر، بنز، بی ام و و لکسوس از آنها توقیف شد.

این مقام انتظامی ادامه داد: پس از ورود به سایت این شرکت مشخص شد حدود 83 هزار نفر در ایران عضو این شرکت هرمی شده که 25 نفر از اعضای رده دوم آن شناسایی و دستگیر شدند. همچنین بررسیها نشان داد، سرشاخه های این شرکت حدود 30 میلیارد تومان از زیرشاخه ها دریافت کرده بودند که با عملیات گسترده امروز دیگر فعالیت این شرکت برای همیشه پایان یافت.

سرهنگ حسین زاده در این خصوص هشدار داد: شهروندان از هر گونه فعالیت در شرکتهای هرمی پرهیز کرده و فریب این شرکتها را که در قالب هاست و دامین تورهای زیارتی و سیاحتی فعالیت می کنند، نخورند. مطالعات صورت گرفته نشان می دهد تنها 2 درصد از اعضای شرکتهای هرمی سود می‌برند و منابع مالی 98 درصد دیگر در اختیار این 2 درصد قرار می گیرد.



وی افزود: تحقیقات از سوی کارآگاهان پلیس آگاهی و اداره کل اطلاعات استان اصفهان ادامه دارد که به زودی جزئیات تازه ای از فعالیت اعضای این شرکت اطلاع رسانی خواهد شد. همچنین افرادی که در این زمینه شکایتی دارند، می توانند با شماره 2184334-0311 تماس گرفته و یا به پلیس آگاهی استان اصفهان مراجعه کنند.