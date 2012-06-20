3700 جلد سند مالکیت در خراسان جنوبی صادر شد

به گزارش خبرنگار مهر، قدرت الله حاجی پور پیش از ظهر چهارشنبه در نشست خبری اظهارکرد: طی سه ماهه نخست امسال سه هزار و 752 جلد سند تک برگی نیز در استان صادر شده است. وی خلاصه معاملات وارده به ثبت اسناد استان را طی دو ماهه اول سال دو هزار و 320 پرونده اعلام کرد و افزود: از ابتدای امسال هزار و 748 واقعه ازدواج در استان ثبت شده است. وی به فعالیت 28 دفتر رسمی ازدواج در استان اشاره کرد و افزود: 12 دفتر رسمی طلاق نیز در استان فعال است. وی تعداد طلاق های ثبتی در استان را در دو ماهه سال جاری 139 فقره اعلام کرد و گفت: در این مدت 537 فقره از معاملات منقول و هزار و 71 فقره از معاملات غیر منقول در استان ثبت شده است. وی تعداد پرونده های مختومه در ثبت اسناد استان را دو هزار و 21 فقره برشمرد و بیان داشت: هم اکنون 35 دفتر اسناد رسمی در خراسان جنوبی مشغول به کار هستند.حاجی پور با بیان اینکه در آمد املاک استان در دو ماهه امسال 266 میلیون و 830 هزار ریال بوده است، عنوان کرد: درآمد سازمان از محل ثبت شرکتها 16 میلیون و 438 هزار ریال بوده است.مدیرکل ثبت اسناد و املاک خراسان جنوبی درآمد فروش اوراق و دفاتر در استان را 81 میلیون و 998 هزار ریال اعلام کرد و گفت: درآمد صدور اسناد تک برگی 498 میلیون و 197 هزار ریال بوده است. راه اندازی ادارات ثبت اسناد در سه شهرستان خراسان جنوبی وی به راه اندازی واحدهای ثبتی در شهرستان های استان اشاره کرد و بیان داشت: راه اندازی این واحد های در سه شهرستان خراسان جنوبی از ضروریات است که در صورت اختصاص پست های سازمانی در سال جاری راه اندازی خواهند شد.حاجی پور با بیان اینکه راه اندازی هر واحد ثبتی نیازمند جذب 10 پست سازمانی است، ادامه داد: تا کنون از سوی استانداری خراسان جنوبی برای هر واحد پنج پست سازمانی به ثبت اسناد ابلاغ شده است. وی اظهار امیدواری کرد: با همکاری استانداری خراسان جنوبی در اختصاص مابقی پست های سازمانی، ادارات ثبت در شهرستانهای بشرویه، سربیشه و درمیان تا پایان تیرماه امسال راه اندازی شود.

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