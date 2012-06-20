رشد 22 درصدی پرونده های وارده به دادگستری گلستان

به گزارش خبرنگار مهر، احمد فاضلیان پیش از ظهر چهارشنبه در نشست مطبوعاتی به مناسبت هفته قوه قضائیه گفت: ایراد صدمه بدنی غیر عمد مربوط به تصادفات و حوادث ناشی از کار با 5 هزار و 350 فقره پرونده، سرقت مستوجب تعزیر با 4 هزار و 796 فقره پرونده ، ضرب و جرح عمدی با 4 هزار و 465 فقره پرونده و توهین و فحاشی با 2 هزار و 747 فقره پرونده بیشترین تعداد پرونده های ورودی را داشته اند.

وی افزود: بزهکاری و خصمتی که در جامعه اتفاق می افتد معلول عوامل مختلفی است که در خارج از دستگاه قضا اتفاق می افتد.

فاضلیان ادامه داد: تعداد پرونده های رسیدگی شده در سال 90 در دستگاه قضای استان گلستان در مجموع 263 هزار و 883 فقره بوده است که قریب به 50 هزار فقره از انها به اجرای احکام مربوط می شود و 600 هزار نفر نیز به دستگاه قضا مراجعه کرده اند.

وی اظهار داشت: شورای حل اختلاف نیز 70 هزار و 490 فقره پرونده را مورد بررسی قرار داده است، کمیسیون عفو و تخفیف مجازات نیز 386 مورد پرونده را مورد بررسی قرار داده است که بیشتر پرونده ها به موضوع مواد مخدر مربوط می شد و با 120 مورد ان موافقت شد.

رئیس کل دادگستری استان گلستان یادآور شد: دادگستری استان در بخش جلوگیری از جرم فعالیت های زیادی انجام داده است و با شرکت در یک کارگاه آموزشی در مشهد که به صورت کشوری برگزار می شد توانست جزو استانهای برتر این کارگاه باشد.

وی تصریح کرد: در استان نیز با الکو برداری از این کارگاه دو کارگاه در شرق و غرب استان برگزار شد و زمینه تشکیل شوراهای پیشگیری از وقوع جرم شهرستانی فراهم شد.

فاضلیان در ادامه گفت: این شوراها از ابتدای سال 91 فعال شدند و برای هر یک از آنها یک ماموریت در نظر گرفته شد ، 10 کارگروه مختلف تشکیل شده است تا مسایل اجتماعی و امنیتی را مورد بررسی قرار دهدند که فعالیت خوبی را از آنها شاهد هستیم.

رئیس کل دادگستری افزود: امیدواریم با این فعالیت های پیشگیرانه شاهد کاهش ورود پرونده ها به دستگاه قضایی استان باشیم ، هرچند پیشگیری نیاز به زمان دارد اما پایان سال 91 زمان بررسی این فعالیت هاست تا نشان دهد که تاثیر داشته است یا میزان تاثیر را مشخص کند.

وی با اشاره به کمیته اتقان آرا افزود: علاوه بر سرعت عمل در رسیدگی به پرونده ها باید سطح رسیدگی ها نیز قابل قبول باشد به همین جهت با در نظر گرفتن شاخص های رسیدگی خوب در یک دعوی بررسی می شوند.

فاضلیان ادامه داد: مجموعه ای از بهترین آرای سال 91 تا پایان سال 91 در یک کتاب جمع آوری شده و در اختیار علاقمندان قرار خواهد گرفت، همچنین مجموعه ای از بهترین آرا از سال 1317 تا کنون نیز جمع آوری شده و به چاپ می رسد و در اختیار قرار خواهد گرفت.

رئیس کل دادگستری یادآور شد: در سال 90 تعداد 263 وکیل با دستگاه قضای استان همکاری کردند و 66 هزار و 17 مورد مشاوره به مردم اراده شده است ، 381 مورد نیز وکالت معاضدتی ارائه شده است کانون وکلای استان نیز 54 مورد وکالت معا ضدتی ارائه داده است.