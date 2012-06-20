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۳۱ خرداد ۱۳۹۱، ۱۵:۲۸

حجت الاسلام کریمی اعلام کرد:

ارسال 60 اثر به همایش تعامل اقوام، ادیان، مطبوعات و رسانه آذربایجان غربی

ارسال 60 اثر به همایش تعامل اقوام، ادیان، مطبوعات و رسانه آذربایجان غربی

ارومیه- خبرگزاری مهر: مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان غربی از ارسال 60 اثر به دبیرخانه دائمی همایش تعامل اقوام، ادیان، مطبوعات و رسانه در استان خبر داد.

 به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد باقر کریمی ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه 60 اثر از استانهای آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، زنجان و تهران به دبیرخانه دائمی این همایش ارسال شده، ادامه داد: برای شرکت‌ کنندگان در این همایش گواهی حضور در جشنواره اعطا می‌شود.

وی از اجباری بودن حضور خبرنگاران در این همایش خبر داد و با بیان اینکه حضور خبرنگاران در ارزشیابی خبرنگاران و سایت ساماندهی خبرنگاران (سمان) موثر است، اظهار داشت: پنجمین همایش تعامل اقوام و ادیان، مطبوعات و رسانه 13 تیرماه به مدت یک روز در ارومیه برگزار می‌شود.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان غربی  با بیان اینکه این همایش در چهار محور هویت، رسانه، مهندسی فرهنگی و بیداری اسلامی برگزار می شود، ادامه داد: همچنین هفتمین جشنواره بین‌المللی شعر رضوی به میزبانی ارومیه طی روزهای دوم و سوم مهرماه سالجاری، همزمان با هفته کرامت و ایام ولادت امام رضا(ع) برگزار می‌شود.

حجت الاسلام کریمی با اشاره به اینکه جشنواره شعر رضوی در سطح بین‌ الملل به زبان ترکی- آذری برگزار می‌شود، یادآور شد: شاعران کشورهای ترکیه، عراق، جمهوری آذربایجان، جمهوری خودمختار نخجوان و آلمان بیشترین استقبال را از این جشنواره کرده اند.

وی با بیان اینکه فراخوان ارسال آثار به این جشنواره در دو بخش اصلی و جنبی است، افزود: در بخش اصلی آثار ارسال شده شامل اشعار سروده شده در وصف امام رضا(ع) بوده و بخش جنبی نیز شامل پیامک رضوی و طراحی پوستر خواهد بود.

وی اعلام کرد: هر شاعر می‌تواند سه اثر برای این جشنواره تا 10 شهریور ماه سالجاری ارسال کند

وی در پایان از افتتاح پنج مجتمع فرهنگی و هنری در آذربایجان غربی خبر داد و اظهار داشت: افتتاح تالار مرکزی ارومیه، دانشگاه علمی و کاربردی واحد فرهنگ و هنر ارومیه و خانه مطبوعات و دبیرخانه کانون فرهنگی و هنری مساجد از پروژه‌های عمرانی در دست اجرابوده که تا پایان سال آینده به بهره‌ برداری می رسند.

کد مطلب 1630965

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