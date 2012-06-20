ارسال 60 اثر به همایش تعامل اقوام، ادیان، مطبوعات و رسانه آذربایجان غربی

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد باقر کریمی ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه 60 اثر از استانهای آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، زنجان و تهران به دبیرخانه دائمی این همایش ارسال شده، ادامه داد: برای شرکت‌ کنندگان در این همایش گواهی حضور در جشنواره اعطا می‌شود.

وی از اجباری بودن حضور خبرنگاران در این همایش خبر داد و با بیان اینکه حضور خبرنگاران در ارزشیابی خبرنگاران و سایت ساماندهی خبرنگاران (سمان) موثر است، اظهار داشت: پنجمین همایش تعامل اقوام و ادیان، مطبوعات و رسانه 13 تیرماه به مدت یک روز در ارومیه برگزار می‌شود.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان غربی با بیان اینکه این همایش در چهار محور هویت، رسانه، مهندسی فرهنگی و بیداری اسلامی برگزار می شود، ادامه داد: همچنین هفتمین جشنواره بین‌المللی شعر رضوی به میزبانی ارومیه طی روزهای دوم و سوم مهرماه سالجاری، همزمان با هفته کرامت و ایام ولادت امام رضا(ع) برگزار می‌شود.

حجت الاسلام کریمی با اشاره به اینکه جشنواره شعر رضوی در سطح بین‌ الملل به زبان ترکی- آذری برگزار می‌شود، یادآور شد: شاعران کشورهای ترکیه، عراق، جمهوری آذربایجان، جمهوری خودمختار نخجوان و آلمان بیشترین استقبال را از این جشنواره کرده اند.

وی با بیان اینکه فراخوان ارسال آثار به این جشنواره در دو بخش اصلی و جنبی است، افزود: در بخش اصلی آثار ارسال شده شامل اشعار سروده شده در وصف امام رضا(ع) بوده و بخش جنبی نیز شامل پیامک رضوی و طراحی پوستر خواهد بود.



وی اعلام کرد: هر شاعر می‌تواند سه اثر برای این جشنواره تا 10 شهریور ماه سالجاری ارسال کند

وی در پایان از افتتاح پنج مجتمع فرهنگی و هنری در آذربایجان غربی خبر داد و اظهار داشت: افتتاح تالار مرکزی ارومیه، دانشگاه علمی و کاربردی واحد فرهنگ و هنر ارومیه و خانه مطبوعات و دبیرخانه کانون فرهنگی و هنری مساجد از پروژه‌های عمرانی در دست اجرابوده که تا پایان سال آینده به بهره‌ برداری می رسند.