هشتمین دوره اردوی رضوان حوزه های علمیه خواهران برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، امسال 120 نفر از اساتید دروس قرآن کریم حوزه‌های علمیه خواهران شامل حفظ، تجوید، روخوانی و روش تدریس موضوعی قرآن در هشتمین دوره اردوی رضوان در شهر مقدس مشهد گردهم می آیند.

زمان برگزاری این دوره ها 10 تا 12 تیرماه به مدت سه روز خواهد بود و اخلاق، روش‌شناسی حفظ قرآن و بایسته‌های مربیان تجوید، مباحث آموزشی این دوره را تشکیل می‌دهند.

دراین دوره اخلاق شامل موضوعاتی از قبیل کیفیت کاربردی کردن قرآن در حوزه زندگی توسط دکتر نخاولی، کلیات روش‌شناسی حفظ قرآن و بایسته‌های مربیان تجوید و روش قرآن کریم توسط استاد حبیبی ارائه خواهد شد.