پایگاه حفاظتی در منطقه درونه بردسکن استقرار می یابد

حسین آقامیری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: برای اولین بار در خراسان رضوی یک قلاده یوزپلنگ در منطقه حفاظت شده درونه از مناطق تحت مدیریت شهرستان بردسکن مشاهده و از آن عکس برداری و تصویر برداری شد.وی افزود: در همین راستا ضمن افزایش ضریب حفاظتی منطقه نسبت به آموزش جوامع محلی و عشایر اقدامات خاص و برنامه ریزی شده ای صورت گرفت.آقامیری تصریح کرد: با توجه به مشاهدات مردم محلی و گزارشات واصله احتمال حضور این گونه برای ما قطعی شده بود ولی نیاز به حضور مستمر و پایش دقیق در منطقه احساس می شد تا بتوان از این گونه باارزش عکس و فیلم تهیه شود.مدیر کل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی بیان داشت: این منطقه در حاشیه منطقه حفاظت شده توران و از استان سمنان و پناهگاه حیات وحش دشت لاغری در استان خراسان رضوی قراردارد.وی همکاری موثر و ارتقاء آگاهی جوامع محلی و عشایر منطقه را مهمترین عامل در جهت این اقدام دانست و افزود: اقدامات مدیریت بهره برداری پایدار از مناطق نظیر احداث آبشخور، احداث تلمبه بادی، احداث حوض انبار و آبرسانی به حوزه های مختلف در خطر خشکسالی و توزیع دان و علوفه نیز از دیگر اقدامات شاخص برای این موضوع بوده است.

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