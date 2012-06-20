سپاه در حوزه موشک به قطبی مهم در جهان تبدیل شده است

به گزارش خبرنگار مهر، رضا فقیهی ظهر چهار شنبه در نشست مطبوعاتی با اصحاب رسانه بیان کرد: هفته پاسدار را در حالی برگزار می کنیم که 33 سال از تاسیس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی می گذرد.

وی با اشاره به اینکه سپاه پاسداران با پیروی از امام غائب و دستورات ولی فقیه اهداف خود را پیش برده است افزود: سپاه همواره به دنبال اجرایی شدن فرمایشات فرمانده معظم کل قوا است.



پشتوانه سپاه شهدا هستند



وی با اشاره به اینکه کادر با بصیرتی در سپاه شکل گرفته است افزود: پشتوانه سپاه شهدا هستند و این نهاد از جهات معنوی و تجربی از این پشتوانه استفاده می کند.



استفاده از تجربیات بازنشستگان سپاه



رئیس ستاد گرامیداشت هفته پاسدار بیان کرد: پاسدارانی که به اسم بازنشستگی از سپاه خارج شده اند باز با عنوان بسیجی و یا پیشکسوت به این نهاد باز گشته اند تا از تجربیات آن ها استفاده شود.



وی گفت: این نهاد در جامعه اسلامی، فرهنگ معنوی شیعی ناب که فرهنگ اسلام ناب محمدی است را دنبال می کند تا با توجه به پسوند اسم خود از همه جهات محافظ نظام جمهوری اسلامی باشد.



وی با اشاره به اینکه امروز سپاه تلاش می کند تا در کلیه امور حکومتی خلاء‌ها را پر کند افزود: در حوزه اقتصادی سپاه به بخشی که مربوط به وابستگی نظام به بیگانگان بوده است وارد شده و در زمینه های مختلف مربوط به پارس جنوبی، جاده سازی و سد سازی و همچنین امور عمرانی خلا ها را پر کرده است.



سپاه منویات مقام معظم رهبری را در اختیار مردم قرار می دهد



فقیهی بیان کرد: در بعد فرهنگی نیز سپاه با خیل عظیم بسیجیان توانسته است منویات فرمانده معظم کل قوا را در اختیار مردم قرار دهد و از انحرافاتی که موجب ایجاد مشکلاتی در نظام می شود جلوگیری کند.



وی با اشاره به اینکه سپاه امروزه با تعالی توانسته است بدنه خود را به روز رسانی کند افزود: این نهاد در نقاط محروم کشور وارد شده و پشتیبان مردم است.



وی بیان کرد: سپاه امروزه در حوزه موشک و هوا فضا توانسته است در جهان به قطبی مهم تبدیل شود و روز به روز نیز بر این توانایی بیافزاید.



معاون هماهنگ کننده سپاه علی ابن ابی طالب با اشاره به اینکه سپاه افتخار تبعیت کامل از فرمانده معظم کل قوا را دارد افزود:‌ ولایت مداری و تبعیت پذیری در سپاه حرف اول را می زند.



وی بیان کرد: سپاه تمامی تلاش خود را جهت بررسی وضعیت و شایستگی های کارکنان خود به کار می گیرد تا با بهره گیری از قرآن کریم و آثار ائمه اطهار این شایستگی ها را پویا کند.



وی گفت:‌ سپاه به دنبال توسعه فرهنگ ایثار و شهادت و حفظ روحیه شهادت طلبی در میان کارکنان خود است.