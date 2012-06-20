سکه تمام طرح قدیم 695 هزار تومان/ دلار 1822 تومان شد

به گزارش خبرنگار مهر، قیمت انواع سکه و ارز در بازار تهران در روز چهارشنبه با افزایش مواجه شده به طوری که سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار تهران به 691 هزار تومان و طرح قدیم به 695 هزار تومان رسیده است.

در همین حال، امروز چهارشنبه قیمت نیم سکه 346 هزار تومان، ربع سکه 183 هزار تومان و سکه گرمی 107 هزار تومان اعلام شده است.

هر اونس طلا در بازارهای جهانی امروز چهارشنبه به بیش از یکهزار و 618 دلار رسیده، ضمن اینکه هر گرمی طلای 18 عیار در بازار تهران 70 هزار و 594 تومان معامله شده است.

از بازار ارز هم خبر می‌رسد قیمت دلار امروز چهارشنبه به 1822 تومان و یورو به 2 هزار و 320 تومان افزایش یافته است.