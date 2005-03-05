از داوري ضربه خورديم / اين بازي يك رويا بود

اكبر ميثاقيان سرمربي تيم فوتبال ابومسلم كه پس از شكست خانگي مقابل استقلال با خبرنگار" مهر" گفت و گو مي كرد با بيان اين مطلب افزود : بازيكنان ابومسلم امروز كلكسيوني از اشتباهات خود را در اواخر بازي به نمايش گذاشتند و با ضعف در يارگيري حاصل زحمات خود را بر باد دادند.

ميثاقيان ادامه داد : البته بازي در مقابل تيم بزرگي نظير استقلال واقعا سخت است اما فكر نمي كرديم اين طور نتيجه را در كمتر از 10 دقيقه به آنها واگذار كنيم و مورد سرزنش طرفداران ابومسلم قرار بگيريم .

سرمربي ابومسلم از اين ديدار بعنوان يك رويا نام برد و گفت : تمامي بازي را در اختيار داشتيم و حاكم مطلق ميدان بوديم اما به يكباره يكپارچگي خود را از دست داديم و متحمل اين شكست دردناك شديم .

اكبر ميثاقيان با انتقاد از عملكرد داور اين ديدار گفت : متاسفانه داور بازي نتوانست حق را به حقدار بدهد و در برخي صحنه ها ، خصوصا خطاهاي درون محوطه جريمه خوب عمل نكرد و سهم عمده اي در شكست تيم ما داشت.

لازم به يادآوريست كه ديدار دو تيم استقلال و ابومسلم عصر امروز در ورزشگاه ثامن مشهد برگزار شد كه در پايان تيم استقلال توانست با 3 گل دقايق پاياني خود در مقابل دو گل ابومسلم به پيروزي برسد.