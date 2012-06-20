عباس فلاحی باباجان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بر اثر سوانح جاده اهر - تبریز در سال گذشته 140 نفر کشته فقط در بیمارستان های اهر ثبت شده و این آمار بر ضرورت تسریع روند احداث باند دوم این جاده می افزاید.

فلاحی با اشاره به اعلام دولت مبنی بر افتتاح اتوبان تبریز - اهر در هفته دولت امسال اظهار داشت: هنوز 50 کیلومتر این جاده به بخش خصوصی واگذار نشده و عملا افتتاح اتوبان در موعد مقرر امکانپذیر نیست.

وی با اشاره به کشته شدن 9 نفر در یک روز در این جاده تصریح کرد: آمار تلفات جاده ای تبریز - اهر برابر با آمار تصادفات کشور 10میلیون نفری سوئد است.

نماینده مردم اهر و هریس ضمن تشریح فعالیت های خود در زمینه حل بحران این جاده گفت: در مدت کمتر از یک ماه شروع به کار مجلس نهم و ارائه تذکر کتبی به وزیر راه و ترابری در صحن مجلس، تشکیل چهار جلسه با مدیر کل راه و ترابری آذربایجان شرقی از جمله اقدامات در این زمینه است.

فلاحی باباجان همچنین به میزان بیکاری در شهرستان های اهر و هریس اشاره کرد و افزود: سهم این دو شهرستان از لحاظ آمار خودکشی و افتادن جوانان در دام مواد مخدر در استان به میزان قابل توجهی رسیده است.

وی اضافه کرد: معدن مس سونگون می توانست فرصت بسیار بزرگی برای حل مشکلات منطقه ارسباران به وجود بیاورد اما اکنون سهم جذب نیروی انسانی در این مجموعه از شهرستان اهر و هریس به تعداد انگشتان دست نمی رسد.