به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی فیاضی در نشست خبری معاونت گردشگری سازمان میراث فرهنگی که روز چهارشنبه 31 خرداد در ساختمان معاونت گردشگری برگزار شد، گفت: مشکلاتی که بخش خصوصی برای ورود گردشگر خارجی دارد مورد بررسی قرار می‌گیرد. همچنین از شنبه هفته آینده سایت های حفاظت محیط زیست که امکان بازدید و حضور گردشگران کمتری را دارند، بازدید می شود.

مانند نگهداری یوز آسیایی که مورد بررسی و بازدید کارشناسان طبیعت گردی قرار گرفت.

وی گفت: کارگروه استانداردسازی خانه های اقامتی روستای اورامانات در دستور کار قرار گرفته است. همچنین در کوتاه ترین زمان ممکن این طرح در روستاهای طبیعت گردی دیگر نیز اجرا می شود.

وی گفت: متاسفانه برخی از عرصه های طبیعت گردی با انبوه زباله و یا مشکلات زیست محیطی به واسطه حضور گردشگر مواجه شده اند به همین منظور با سازمان های مردم نهاد محیط زیست جلسه گذاشته و کارگاه آموزشی راهنمایان محیط زیست را برگزار کرده‌ایم تا آنها نیز به نوبه خود بتوانند مردم را در عرصه های طبیعی راهنمایی کنند.