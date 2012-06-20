توقیف یک دستگاه خودرو در رباط کریم منجر به کشف کارگاه غیرمجاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، ماموران انتظامی پلیس آگاهی غرب استان تهران در حین گشت زنی در ابتدای گلستان شهرستان رباط کریم به یک دستگاه خودروی مینی بار یخچالدار مشکوک شده و با توقیف خودرو، راننده بنام "حسین –الف" دستگیر و در بازرسی از داخل خودرو 965 عدد نوشمک غیربهداشتی کشف شد.



متهم در بازجوئی های پلیس اذعان داشت: اقلام فوق را از کارگاه فردی بنام قربانعلی - ر خریداری کرده و قصد عرضه در سطح بازار شهرستان را داشته که با هوشیاری پلیس، ناکام مانده است.

محل کارگاه در گلستان مورد شناسائی قرار گرفته و فرد سودجو بنام "قربانعلی" در محل کارگاه دستگیر شده و در بازدید ماموران انتظامی از کارگاه 400 عدد تیوپ نوشمک و یک دستگاه پرس کشف و ضبط شد.



در بررسی کارشناسان ارزش کالای مکشوفه به 700میلیون ریال می رسید و متهم پس از تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی، تحویل مرجع قضائی شد.

دستگیری سارق لوازم خودرو در اسلامشهر

فرمانده انتظامی اسلامشهر از اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی سارق حرفه ای محتویات لوازم خودرو دستگیر و کشف هشت فقره سرقت در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ حمداله نورائی اظهار داشت: همزمان با اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی در سطح این شهرستان، ماموران کلانتری 16 موسی آباد هنگام گشت زنی در خیابان امام رضا(ع) به مرد جوانی که با در دست داشتن ساک بزرگ مشکی رنگی در حال پرسه زنی بود، مشکوک شده بلافاصله او را دستگیر کرده و متهم بنام "نادر" به کلانتری محل منتقل می شود.



وی با اشاره به اینکه در بازرسی از ساک متهم مقادیر قابل توجه ای لوازم خودرو و اموال مسروقه کشف شد، افزود: متهم در بازجوئی پلیس در حالیکه دستپاجه شده بود با اظهارات ضد و نقیض خود قصد ایجاد انحراف در مسیر پرونده را داشت که با هوشیاری ماموران انتظامی ناکام مانده و به هشت فقره سرقت لوازم داخل خودرو در سطح شهرستان اسلامشهر اعتراف کرد.

کشف 12 فقره سرقت در شهریار

ماموران فرماندهی انتظامی شهریار موفق به کشف هشت دستگاه وسایل نقلیه سرقتی و 12 فقره سرقت در این شهرستان شدند.



سرهنگ افتخاری، سرپرست فرماندهی انتظامی شهرستان شهریار اظهار داشت: با تلاش کارکنان انتظامی هشت دستگاه خودرو و موتورسیکلت مسروقه کشف و ضبط که این تعداد نسبت به مدت مشابه آن در سال گذشته 20 در صد افزایش را نشان می دهد.



افتخاری اضافه کرد: ماموران انتظامی در 48 ساعت گذشته موفق به کشف سه فقره سرقت اماکن، دو فقره سرقت منزل و سه فقره سرقت خودرو و شدند.



پلیس شهریار در عملیاتی دیگر در این شهرستان، دو محموله سیگار و مشروبات الکلی خارجی قاچاق را توقیف و 12 هزارو 500 نخ سیگار قاچاق کشف کرد.

توزیع مواد مخدر در پوشش مدیر یک آسایشگاه سالمندان در غرب استان تهران



فردی که با سو استفاده از موقعیت خود در یک آسایشگاه در شهرستان شهریار اقدام به توزیع مواد مخدر و نگهداری سلاح کمری می کرد، دستگیر شده و روانه زندان شد.



با ارجاع پرونده ای از شعبه هشتم بازپرسی دادسرای شهریار به پلیس آگاهی مبنی بر اینکه فردی به نام "علی اکبر" با سو استفاده از جایگاه و موقعیت خود در یک آسایشگاه سالمندان در شهریار اقدام به توزیع مواد مخدر، حمل و نگهداری اسلحه کمری می کرده که در این زمینه اکیپ ویژه ای از ماموران پلیس آگاهی بررسی موضوع فوق و دستگیری فرد مذکور را در دستور کار خود قرار می دهند.



سرپرست پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی ویژه غرب استان تهران در تشریح این خبر گفت: با هماهنگی مقام قضایی، اکیپ مجربی از ماموران پلیس آگاهی به آسایشگاه فوق اعزام شده که متهم به محض مشاهده مأموران از طریق دوربین مدار بسته اقدام به قفل کردن درهای ورودی آسایشگاه و آسانسور کرده و در طبقه بالای آسایشگاه مخفی می شود.



سرهنگ اکبر رضایی افزود: ماموران انتظامی به منظور جلوگیری از فرار متهم راه های خروجی آسایشگاه را پوشش داده و از حیاط ساختمان وارد آسایشگاه شده و متهم درحالیکه قصد پریدن از پنجره به سمت بالکن طبقه پایین را داشت، دستگیر می شود.



وی اضافه کرد: با دستگیری متهم در بازرسی از منزل، یک قبضه سلاح کمری، 50 تیر فشنگ جنگی، مقادیری مشروبات الکلی، تعدادی آلات استعمال مواد مخدر، دو گرم تریاک، 10 گرم شیشه، یک گرم حشیش و دوربین فیلمبرداری کشف شد.