سعید غفرانی در گفتگو با مهر با بیان اینکه از این پس مهندسان ناظر از سوی سازمان نظام مهندسی معرفی می‌شوند، گفت: تا کنون مهندسان ناظر از سوی اشخاص و با تایید شهرداری تهران معرفی می‌شدند که این موضوع مشکلاتی را برای مردم و مسئولان بوجود آورده بود.

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران، افزود: مهندسان ناظر باید از سوی سازمان نظام مهندسی معرفی شوند تا همه مسایل تحت کنترل سازمان باشد؛ به همین جهت این موضوع از طریق شورای شهر در حال پیگیری است.

وی با اشاره به انجام مراحل اجرایی این موضوع در سازمان، گفت: در حال حاضر مشغول نصب نرم‌افزارهای مربوطه هستیم و حداکثر تا 10 روز آینده، تمامی مهندسان ناظر فقط از سوی سازمان نظام مهندسی ساختمان برای نظارت بر ساخت و سازها معرفی می‌شوند.

غفرانی افزود: از آنجاییکه سازمان نظام مهندسی نقشی در معرفی مهندسان ناظر نداشت، مسئولیت گودبرداری‌های غیراصولی و یا ساخت و ساز نادرست هم بر عهده نظام مهندسی نبود و از سویی شهرداری هم سازمان را مسئول عنوان می‌کرد.

وی با بیان اینکه وقتی سازمان، مهندس ناظر را معرفی نمی‌کرد، چگونه می‌توانست بر کار آن نظارت داشته باشد، بیان کرد: وقتی مردم مهندس ناظر یک پروژه را خودشان انتخاب می‌کنند، نمی‌توان سازمان نظام مهندسی را ملزم بر نظارت بر مهندسان ناظر کرد.

گفتنی است، در اردیبهشت ماه امسال، مسجد حضرت رقیه در منطقه فلاح تهران به دلیل گودبرداری غیراصولی و تخلف مهندس ناظر فرو ریخت و منجر به کشته شدن 6 نفر شد.

در این حادثه رئیس سازمان نظام مهندسی استان تهران در گفتگو با مهر اعلام کرد که این سازمان بیش از یکسال است از سوی شهرداری تهران برای معرفی مهندسان ناظر در ساخت و سازها کنار گذاشته شده است و نمی تواند مسئولیتی را مبنی بر نظارت بر مهندسان بپذیرد.