به گزارش خبرگزاری مهر، فریبا رئیسی رئیس کانون تئاتر عروسکی اداره کل هنرهای نمایشی گفت: در سه دوره قبل جشنواره تئاتر عروسکی، بخشی از کارهایی که تولید شده بودند در جشنواره به اجرا در آمدند که تاثیر خوبی هم داشتند و هدف ما هم این بود که آثار از تولید به جشنواره برسد.

رئیسی با بیان اینکه جشنواره تئاتر عروسکی جدا از کانون تئاتر عروسکی نیست، عنوان کرد: در واقع همکاری و تعامل میان جشنواره و کانون هم باعث ارتقاء کانون و هم باعث ارتقاء جشنواره تئاتر عروسکی خواهد شد.

این هنرمند تئاتر عروسکی برای هر چه بهتر برگزار شدن جشنواره پیشنهاد داد: نباید برای جشنواره محدودیتی قائل شویم. برای مثال نباید جشنواره تئاتر عروسکی محدود به موضوعی خاص باشد. باید بار دیگر به کانون تئاتر عروسکی اعتبار بخشیده شود تا تولیدات خود را افزون کند و این تولیدات ویترین جشنواره تئاتر عروسکی شوند.

رئیسی در پایان اظهارکرد: امیدوارم جشنواره تئاتر عروسکی که حتی پیش از جشنواره تئاتر فجر، بین المللی شد، بتواند با قدرت و ابهت پیش برود و زمینه ای فراهم شود تا همه فعالان تئاتر عروسکی از پیش کسوت این عرصه تا جوانان و تازه کارها در جشنواره بین المللی تئاتر عروسکی حضور یابند.

هادی حجازی فر: برپایی جشنواره و اجرای عمومی آثار باعث احیای نمایش عروسکی می شود



هادی حجازی فر که نمایش "زندگی من" را در چهاردهمین جشنواره بین المللی تئاتر عروسکی به صحنه می برد، گفت: با توجه به اینکه جشنواره تئاتر عروسکی نقش پل ارتباطی میان هنرمندان عروسکی و مخاطبان نمایش های عروسکی را ایفا می کند، برپایی جشنواره بین المللی نمایش عروسکی و اجرای عمومی آثار، باعث احیای نمایش عروسکی می شود.

وی افزود: در شرایطی که ما عملا ساختاری برای اجرای عمومی نمایش های عروسکی نداریم و افراد با رایزنی های شخصی به اجرای آثار می پردازند، برگزاری جشنواره تئاتر عروسکی در کنار اجرای آثار در زنده نگاه داشتن این هنر، نقش مهمی خواهد داشت.

وی همچنین پیشنهاد داد: با وجود ضعفی که در حوزه نمایشنامه های عروسکی احساس می شود، حضور گروه های خارجی و انتشار فراخوان مسابقه نمایشنامه نویسی براساس فرهنگ و قصه های ایرانی در سال های میانی برگزاری دو دوره از جشنواره، در ارتقاء سطح کیفی آثار تاثیر گذار خواهد بود.

حجازی فر در خصوص نمایش "زندگی من"که قرار است در جشنواره و در بخش صحنه ای اجرا شود، عنوان کرد: پس از بازبینی نمایش، وقفه کوتاهی در تمرینات این اثر به وجود آمد؛ اما مجددا با تلاش گروه تمرین آغاز شد که تا پیش از جشنواره نیز ادامه خواهد داشت.

اجرای طرح "خانه به خانه با همیار انرژی" در منطقه 16

"خانه به خانه با همیار انرژی" عنوان طرحی است که به گفته رییس فرهنگسرای بهمن با هدف ارتقا سطح فرهنگ شهروندان به ویژه خانواده‌ها نسبت به مصرف بهینه انرژی در سطح منطقه 16 اجرا می‌شود.

مهدی صولی گفت: این طرح با مشارکت فرهنگسرای بهمن، شرکت توزیع نیروی برق و کانون‌های مهارت‌های زندگی و مدافعین حقوق شهروندی فرهنگسرای بهمن در سه ماه تابستان اجرا می‌شود.

مدیر مراکز فرهنگی هنری منطقه 16 افزود: در این برنامه تعداد 10 نفر از اعضای داوطلب کانون توسط کارشناسان اداره برق آموزش می‌بینند، در این مرحله مباحثی در رابطه با اصول اولیه و مدیریت مصرف برق و انرژی ویژه مشترکین خانگی، راهکارهای صحیح مدیریت مصرف برق و انرژی که منجر به کاهش مصرف برق می‌شود به مدت 8 ساعت ( دو جلسه چهار ساعته ) به داوطلبان آموزش داده می‌شود.

وی ادامه داد: پس از مرحله آموزش، همیاران آموزش دیده به منازل اعزام می‌شوند. در مرحله اول محله جوادیه در منطقه 16 بصورت پایلوت در نظر گرفته شده که در صورت موفقیت طرح را در سطح منطقه جنوب تعمیم خواهیم داد. در این طرح همیاران به اعضای خانواده‌ها بویژه مادران آموزش‌هایی را در رابطه با شیوه صحیح مصرف برق و انرژی و چگونگی جلوگیری از اسراف می‌دهند.

صولی با بیان اینکه برای ارتقا سطح آموزش‌ها، بسته‌های آموزشی به خانواده‌ها اهدا می‌شود، اظهار داشت: پس از توزیع این بسته‌ها شامل بروشور، کتابچه و سی دی و انتقال مفاهیم آموزشی، مسابقات کتبی طراحی و بین خانواده‌ها توزیع می‌شود و طی مراسمی به خانواده‌های منتخب با توجه به مقایسه میزان کاهش مصرف و منتخبین مسابقات جوایز ویژه‌ای اهدا خواهد شد.

به گفته رییس فرهنگسرای بهمن، آموزش صحیح مصرف و صرفه جویی و جلوگیری از اسراف و آگاه سازی شهروندان نسبت به تولید انرژی و میزان صرف هزینه‌ها از دیگر اهداف اجرای این طرح است.



اکران فیلم سینمایی«خوابم می‌آد» در فرهنگسرای بهمن

فیلم سینمایی"خوابم می آد"‌ به کارگردانی رضا عطاران در سینما چاپلین فرهنگسرای بهمن اکران می شود.

فیلم سینمایی"خوابم می آد" به کارگردانی رضا عطاران از اول تیرماه در سینما "چاپلین" این فرهنگسرا اکران می شود. فیلم سینمایی"خوابم می آد" برنده سیمرغ بلورین بهترین کارگردانی، بهترین بازیگر نقش مکمل مرد و دارای دیپلم افتخار بهترین بازیگر مرد است که اکبر عبدی، رضا عطاران، مریلا زارعی، سروش صحت، ویشکا آسایش، ناصر گیتی‌جاه، اصغر سمسارزاده و خداداد عزیزی از جمله بازیگران این اثر سینمایی هستند.

رضا عطاران بازیگر مطرح سینمای ایران از محبوب ترین سریال سازهای تلویزیون است." کوچه اقاقیا"، "خانه به دوش"، "متهم گریخت"، "ترش و شیرین" و" بزنگاه"، همچنان در پخش های چند باره از تلویزیون بیننده دارند و هنوز هم کمدی سازهای تلویزیون تحت تاثیر این سریال ها هستند.



این فیلم همه روزه در سانس های ١٥، ١٧، ١٩، ٢١ در سینما چاپلین فرهنگسرای بهمن اکران می شود، علاقمندان جهت رزرو و یا کسب اطلاعات بیشتر می توانند با شماره تلفن ٥٥٠٥٠٣٧٣ تماس بگیرند.

نمایشگاه اوقات فراغت جوانان در فرهنگسرای بهمن

نمایشگاه اوقات فراغت جوانان، با همکاری ستاد امور ساماندهی جوانان استان تهران و دستگاههای اجرایی استان تهران روز یکشنبه سوم تیر ساعت 10 صبح افتتاح می شود.

هماهنگ سازی و ساماندهی فعالیت ها و بخش های دولتی، عمومی، خصوصی و نهادهای غیر دولتی جوانان در رویکردها، تعاریف، مفاهیم و روش های مربوط به اوقات فراغت و همچنین بسترسازی مناسب به منظور استقرار نظام برنامه ریزی و مدیریت یکپارچه در زمینه اوقات فراغت و نیز اصلاح نگرش جامعه درباره ضرورت گذراندن اوقات فراغت جوانان و نوجوانان از اهداف اصلی برگزاری این نمایشگاه محسوب می شود.

این نمایشگاه در چهار سالن فرهنگسرای بهمن با 60 غرفه و شامل موضوعات مختلف ورزشی، گردشگری، مهارت آموزی در ابعاد هنری، مهارت های زندگی، کتابخوانی، مطالعات و پژوهش، موضوعات فرهنگی و هنری و قرآنی و اوقات فراغت در محیط مجازی و رسانه و همچنین اختراعات و ابتکارات جوانان استان تهران از 8 صبح تا 8 شب دایر می شود.

بخش مشاوره خانواده، تحصیلی، پزشکی، امور مدیریتی، امور شغلی و کاریابی، امور حقوقی و قضایی، انتظامات، ازدواج، امور مذهبی، بخش ارتباط مردمی با مسئولین استان و جوانان، برگزاری مهارت فرزند پروری و جوان داری، همسرداری، کارگاه آموزش کارآفرینی، عزت ایرانی، هویت اسلامی، فرهنگ و حقوق شهروندی، عفاف و حجاب، مدیریت خانواده، پیشگیری و مبارزه با مواد مخدر نیز از بخش های جانبی این نمایشگاه است.

این نمایشگاه چهارم تیرماه همزمان با میلاد حضرت امام ابوالفضل (ع) با حضور مسئولین استان تهران، مسئولین وزارت ورزش و جوانان و سازمان های مردم نهاد استان تهران از ساعت 10 صبح، در فرهنگسرای بهمن افتتاح می شود و در پایان تابستان نیز با معرفی دستگاههای دولتی و غیر دولتی برتر در ارائه برنامه اوقات فراغت بر اساس فرم های ارزشیابی و تجلیل از آنها، کار نمایشگاه به پایان می رسد.