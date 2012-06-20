دادگاه عالی قانون اساسی کویت پارلمان این کشور را منحل کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، العربیه لحظاتی پیش در خبری فوری گزارش داد که دادگاه عالی قانون اساسی کویت طی حکمی پارلمان این کشور را منحل کرد.
این دادگاه علاوه بر انحلال پارلمان فعلی کویت، پارلمان سابق را دارای مشروعیت قانونی اعلام کرد.
شبکه های تلویزیونی عرب زبان از انحلال پارلمان کویت به دستور دادگاه عالی قانون اساسی این کشور خبر دادند.
به گزارش خبرگزاری مهر، العربیه لحظاتی پیش در خبری فوری گزارش داد که دادگاه عالی قانون اساسی کویت طی حکمی پارلمان این کشور را منحل کرد.
این دادگاه علاوه بر انحلال پارلمان فعلی کویت، پارلمان سابق را دارای مشروعیت قانونی اعلام کرد.
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