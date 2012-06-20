برگزاری مسابقه مردمی آذین بندی جشن های نیمه شعبان

به گزارش خبرگزاری مهر،‌ مدیر عامل سازمان زیباسازی شهرداری قم گفت: سازمان زیباسازی با همکاری سازمان فرهنگی و ورزشی شهرداری قم با هدف افزایش نقش نظارتی و هدایتی کانون های مردمی این مسابقه را برگزار می کند.

سید محمد موسوی منش در خصوص اهداف برگزاری این مسابقه افزود: به منظور بزرگداشت و پاسداشت مناسبتها و آئین های مذهبی، جلب مشارکت شهروندان در برپایی جشن ها و مناسبت های مذهبی، ایجاد طراوت و نشاط در فضای شهری و ارائه و بهره گیری از الگوهای استاندارد این مسابقه برگزار می شود.



وی اذعان داشت: به بهترین آذین بندی ها و یا نمادهای ساخته شده در جشن های محله ای شعبانیه با رویکرد انتظار، ظهور، منتظر و مهدویت هدایای نفیسی اهداء می شود.



13 تیرماه آخرین مهلت شرکت در مسابقه آذین بندی شعبان



مدیر عامل سازمان زیباسازی شهرداری قم در خصوص نحوه شرکت شهروندان در مسابقه مذکور گفت: داوطلبان و علاقه مندان جهت شرکت در این مسابقه می بایست حداکثر تا تاریخ سه شنبه ۱۳ تیرماه، مدارک خود را به دبیرخانه مسابقه تحویل دهند.



وی افزود: گروه یا فرد علاقه مند به شرکت در مسابقه می بایست از هیئت امنای مسجد محل یا پایگاه بسیج محله معرفی نامه تهیه و صحت موارد مشخصات فردی و سکونت در محل مورد نظر را به تأیید یکی از این دو نهاد برساند.



جمع آوری روزانه چهارهزار کیلوگرم پسماند عفونی مراکز بهداشتی و درمانی



مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری قم از مدیریت و دفع بیش از چهار هزار کیلوگرم پسماند عفونی مراکز بهداشتی و درمانی به صورت روزانه در سطح شهر خبر داد و گفت: علیرغم نص صریح قانون مدیریت پسماندها که تولید کنندگان پسماند ویژه را مسئول مدیریت پسماند تولیدی خود اعلام کرده است اما این سازمان در راستای ارتقای سطح بهداشت عمومی جامعه و در جهت همکاری با دانشگاه علوم پزشکی و سازمان نظام پزشکی استان قم، نسبت به مدیریت پسماند های عفونی اقدام کرده است.



عبدالله میر ابراهیمی یادآور شد: سه هزار و 500 کیلوگرم از پسماند های عفونی هفت بیمارستان و ۴۰ درمانگاه توسط ناوگان مخصوصی که جهت این مهم تجهیز شده جمع آوری و پس از انتقال به سایت البرز بصورت جداگانه و بهداشتی دفن می شود.



وی در خصوص جمع آوری پسماند های ویژه مطب ها نیز گفت: مقدار این پسماند ها بصورت میانگین ۸۰۰ کیلوگرم است که توسط بخش خصوصی و با نظارت سازمان نظام پزشکی استان مدیریت می شود.