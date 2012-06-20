به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌ الاسلام علی نعمت الهی ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران رسانه های گروهی استان که در محل سازمان تبلیغات اسلامی قزوین برگزار شد از برنامه ریزی برای غنی سازی اوقات فراغت جوانان در تابستان خبرداد و اظهارداشت: 190 پایگاه در تابستان امسال توسط این سازمان دایر شده است که 120 هسته فرهنگی و 70 پایگاه در بوستان های استان ساماندهی شده اند.

وی به اعتبارات فرهنگی استان اشاره کرد و افزود: با توجه به شاخص های فرهنگی در سال گذشته اعتبار اختصاص یافته به سازمان تبلیغات اسلامی یک میلیارد تومان بود که امسال نیز با توجه به اهمیت کارهای فرهنگی برای جوانان و نوجوانان و تامین نیازهای تشکلهای مذهبی و دینی اعتبارات فرهنگی سازمان تبلیغات استان تغییر نیافته و این بودجه کافی و جوابگوی نیازها نیست.

خبرگزاری مهر پرتلاش و کیفی

حجت الاسلام نعمت الهی تصریح کرد: خبرگزاری مهر به عنوان رسانه ای پر مخاطب به ویِژه در حوزه فرهنگی بسیار تاثیرگذار و مطلوب عمل کرده که جای تقدیر دارد.

مدیرکل سازمان تبلیغات اسلامی استان قزوین افزود: توجه به کیفیت و دوری از مسائل حاشیه ای موجب شده است این رسانه بتواند جایگاه خاص خود را در میان مخاطبان به خوبی پیدا کند.

وی حضور در عرصه رسانه های مکتوب را در عصر حاضر ضروری خواند و گفت: استفاده از روزنامه ها بویژه در عرصه بین المللی می تواند در ترویج فرهنگ اسلامی و انتقال پیام انقلاب به اقصی نقاط جهان موثر باشد که در این زمینه سازمان تبلیغات اسلامی با داشتن روزنامه وزین تهران تایمز توانسته است مخاطبان خود را پیدا کند.

فعالیت یک هزار و 200 هیئت مذهبی در قزوین

حجت الاسلام نعمت الهی با اشاره به ساماندهی هیئت های مذهبی بیان کرد: یک هزار و 200 هیئت مذهبی با کد شناسایی در استان ساماندهی و مشغول به فعالیت هستند.



وی تصریح کرد: شورای هیئت های مذهبی در استان تشکیل شده و این هیئت های مذهبی از شکل مردمی بودن آن خارج نشده و به لحاظ هدایتی، نظارتی و حمایتی این هیئت ها مورد توجه بیشتر مردم قرار گرفتند.

مدیرکل سازمان تبلیغات اسلامی استان قزوین با بیان اینکه چاپ و نشر قرآن با مجوز سازمان تبلیغات اسلامی و دارالقرآن انجام می شود افزود: یکی از مهمترین رکن دین، قرآن کریم است که باید نسبت به آموزش، تفسیر و قرائت قرآن، اهتمام ویژه ای صورت گیرد که با تاسیس سازمان دارالقرآن و شناسایی ظرفیت های قرآنی اقدامات جدی در این خصوص صورت گرفته است.

مسجد نت جایگزین کافی نت

حجت الاسلام نعمت الهی در خصوص راه اندازی اینترنت در مساجد اظهارداشت: در تلاش هستیم مساجدی که ظرفیت های لازم را در این خصوص دارند را به شبکه اینترنت متصل کنیم تا مردم استان از خدمات اینترنت در مساجد استان بهره ببرند.

وی عنوان کرد: در شهرستان های آبیک، تاکستان و البرز تعدادی از مساجد به شبکه اینترنت متصل شده اند و در شهر قزوین نیز زیرساخت ها در حال آماده سازی است و با تامین اعتبارات لازم این کار انجام خواهد شد.



تبلیغات چهره به چهره کارآمدترین روش

وی اظهارداشت: با توجه به گستردگی کار فرهنگی و تبلیغی در عصر حاضر تبلیغات چهره به چهره جزء کارآمد ترین روش هایی است که وجود دارد بنابراین اقصی نقاط کشور به حضور دائمی مبلغ در کنار خود نیاز دارند.

مدیر کل سازمان تبلیغات اسلامی استان قزوین با اشاره به اینکه 80 خانه عالم در استان وجود دارد یادآورشد: رویکرد جدید در رابطه با خانه های عالم این است که این خانه ها ساخته می شود تا مبلغ بتواند همراه خانواده خود در آن سکونت پیدا کرده و با آرامش و بدون دغدغه به تبلیغات دینی بپردازد.