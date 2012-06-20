"دیدیه دروگبا" به تیم فوتبال شانگهای شنهوآ پیوست

به گزارش خبرگزاری مهر، بازیکن 34 ساله ساحل عاجی که در پایان رقابت های لیگ قهرمانان اروپا به حضور خود در تیم فوتبال چلسی پایان داد، با قراردادی دو و نیم ساله به هم‌تیمی پیشین خود نیکلاس آنلکا پیوسته است. رسانه ها از حقوق هفتگی 200 هزار پوند این بازیکن خبر داده اند.

دروگبا در بیانیه ای که روز چهارشنبه پس از پیوستن به شانگهای شنهوآ منتشر کرد، نوشت: در چند هفته گذشته پیشنهادهای بسیاری به دستم رسیده اما فکر می کنم که پیوستن به شانگهای شنهوآ در حال حاضر برای من بهترین گزینه بود. امیدوارم چالشی جدید در فرهنگی جدید را تجربه کنم و از اینکه در توسعه نوین فوتبال چین حضور دارم، هیجان زده ام.

بر پایه گزارش سی ان ان، دروگبا در تمام رقابت هایی که برای چلسی به میدان رفت 157 گل به ثمر رساند. دروگبا در 226 بازی لیگ برتر انگلستان 100 گل وارد دروازه حریفان کرد. وی در سال 2004 با انعقاد قراردادی به ارزش 24 میلیون پوند از مارسی به چلسی پیوست.

دیدیه دروگبا رکورد فوق العاده ای در گلزنی در دیدارهای فینال دارد. دروگبا در 9 فینال مختلف 9 گل به ثمر رسانده از جمله دیدار پایانی لیگ قهرمانان اروپا مقابل بایرن مونیخ.