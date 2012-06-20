ارائه تسهیلات به کشاورزان شهرستان قدس در دستور کار قرار گرفت

رحمان علیزاده در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری جلسات ستاد توسعه بخش کشاورزی در شهرستان قدس اظهار داشت: در این زمینه مقرر شده است که اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی نسبت به تسریع در شناسایی، ساماندهی و معرفی افراد واجد شرایط (کم زمین و بی زمین) به دبیرخانه اقدامات لازم را انجام دهد.

وی افزود: همچنین قرار است که مدیریت جهاد کشاورزی در اسرع وقت نسبت به تشکیل کمیته های تخصصی مربوطه با همکاری اعضای ذیربط ستاد اقدام کند.

این مسئول عنوان کرد: با توجه به بند 6 صورتجلسه این ستاد، به منظور بررسی، ساماندهی و اتخاذ تصمیم لازم دراین بخش جلسه ای مشترک با حضور منابع طبیعی شهرستانهای شهریار و قدس، امور آب جنوب غرب استان تهران، جهاد کشاورزی و فرمانداری تشکیل شود.

علیزاده ادامه داد: در این جلسه بر رفع مشکلات کشاورزان و ارائه تسهیلات به آنها تاکید می شود.

معاون برنامه ریزی فرمانداری شهرستان قدس با تاکید بر لزوم حضور به موقع مسئولان ادارات عضو ستاد طرح توسعه بخش کشاورزی شهرستان در جلسات ستاد، یادآور شد: با توجه به بند ح چهارمین جلسه توسعه بخش کشاورزی استان تهران، واحدهای مشمول طرح توسعه بخش کشاورزی دستگاه های اجرایی مکلفند حداکثر طی مدت 10 روز نسبت به ارسال پاسخ استعلام به مراجع استعلام کننده اقدام کنند در غیر اینصورت به منزله پاسخ مثبت تلقی می شود.