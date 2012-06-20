حمایت از فعالیت‌ قرآنی بعد از سفر پرز به آذربایجان کمرنگ شد

"ایلیکن علی‌اف" نماینده کشور آذربایجان در بیست و نهمین دوره از مسابقات بین المللی قرآن گفت: بیش از 7 سال است که مسابقات قرآنی جمهوری اسلامی را از کشورم پیگیری می‌کنم.

وی افزود: خوشبختانه سطح مسابقات قرآنی جمهوری اسلامی ایران هر ساله بهتر و مطلوب‌تر می‌شود و امسال نیز بیست و نهمین دوره مسابقات بین‌المللی قرآن کریم با حضور قاریان و حافظان برجسته از وزنه سنگینی برخوردار است.

این قاری کشور آذربایجان یادآور شد: تقسیم مسابقات به چند بخش برخلاف دیگر رقابت‌های قرآنی در کشورهای عربی اقدامی بسیار ارزشمند بوده و سبب عدالت بیشتر در داوری‌ها می‌شود.

علی‌اف در پایان گفت: مسابقات قرآنی هر چقدر بیشتر در جوامع اسلامی برگزار شود، سبب ایجاد تحکیم وحدت بیشتر در بین مسلمانان می‌شود. بر همین اساس معتقدم بیست و نهمین دوره مسابقات بین‌المللی قرآن کریم در شرایطی که بیداری اسلامی در منطقه در جریان است می‌تواند نقش بسزایی در وحدت امت اسلامی ایفا کند.