  1. دين، حوزه، انديشه
۳۱ خرداد ۱۳۹۱، ۱۵:۲۵

قاری آذربایجانی:

حمایت از فعالیت‌ قرآنی بعد از سفر پرز به آذربایجان کمرنگ شد

حمایت از فعالیت‌ قرآنی بعد از سفر پرز به آذربایجان کمرنگ شد

نماینده کشور آذربایجان در رشته قرائت گفت: متاسفانه با سفر دو سال قبل رئیس جمهور رژیم غاصب اسرائیل به باکو، حمایت ‏از فعالیت‌های قرآنی در این کشور کم رنگ شده است. ‏

"ایلیکن علی‌اف" نماینده کشور آذربایجان در بیست و نهمین دوره از مسابقات بین المللی قرآن گفت: بیش از 7 سال است که مسابقات قرآنی جمهوری اسلامی را از کشورم پیگیری می‌کنم.

وی افزود: خوشبختانه سطح مسابقات قرآنی جمهوری اسلامی ایران هر ساله بهتر و مطلوب‌تر می‌شود و امسال نیز بیست و نهمین دوره مسابقات بین‌المللی قرآن کریم با حضور قاریان و حافظان برجسته از وزنه سنگینی برخوردار است.

این قاری کشور آذربایجان یادآور شد: تقسیم مسابقات به چند بخش برخلاف دیگر رقابت‌های قرآنی در کشورهای عربی اقدامی بسیار ارزشمند بوده و سبب عدالت بیشتر در داوری‌ها می‌شود.

علی‌اف در پایان گفت: مسابقات قرآنی هر چقدر بیشتر در جوامع اسلامی برگزار شود، سبب ایجاد تحکیم وحدت بیشتر در بین مسلمانان می‌شود. بر همین اساس معتقدم بیست و نهمین دوره مسابقات بین‌المللی قرآن کریم در شرایطی که بیداری اسلامی در منطقه در جریان است می‌تواند نقش بسزایی در وحدت امت اسلامی ایفا کند.

کد مطلب 1631055

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