صبای قم حریف نماینده ایران در لیگ قهرمانان آسیا شد

به گزارش خبرنگار مهر، چهاردهمین دوره مسابقات لیگ برتر فوتسال باشگاه‌های کشور بعد از پنج ماه وقفه از لیگ سیزدهم، با اعلام برنامه دیدارهای هفته نخست دور رفت از سوی سازمان لیگ کمیته فوتسال فدراسیون فوتبال، از روز پنجم مردادماه آغاز خواهد شد.



بر اساس برنامه هفته نخست از مسابقات این فصل، تیم فوتسال صبای قم در نخستین دیدار خود در نیم فصل اول رقابت های لیگ برتر فوتسال باشگاه های کشور در دیداری خارج از خانه به مصاف تیم مطرح صنایع گیتی پسند اصفهان می‌رود.



آغاز فصل جدید لیگ برتر فوتسال از پنجم مردادماه



نماینده فوتسال استان قم در حالی روز پنجم مرداد ماه در هفته نخست از دور رفت مسابقات لیگ برتر فوتسال باشگاه‌های کشور با صنایع گیتی پسند اصفهان دیدار می‌کند که فصل قبل در جدول رده بندی لیگ برتر فوتسال، در مکان ششم به کار خود پایان داد.



فاصله زمانی طولانی بین دیدارهای هفته فصل قبل و لیگ جدید مسابقات فوتسال باشگاه‌های برتر کشور، برای تیم های حاضر در لیگ برتر فوتسال تنها به دلیل حضور تیم ملی کشورمان در دوازدهمین دوره رقابت های فوتسال قهرمانی آسیا و همچنین بازی های صنایع گیتی پسند اصفهان در لیگ قهرمانان فوتسال باشگاه های آسیا است.



با این حال بسیاری از تیم های لیگ برتری تمرینات خود را از اردیبهشت ماه آغاز کرده اند و بسیاری از تیم ها از جمله صبای قم هنوز تکلیف مشخصی برای لیگ جدید ندارند، نکته ای که علاقمندان به تیم فوتسال صبای قم از آن کمی احساس نگرانی می کنند.



رقابت 16 تیم برای تصاحب چهاردهمین جام قهرمانی فوتسال ایران



مسابقات چهاردهمین دوره لیگ برتر فوتسال باشگاه‌های کشور در حالی روز پنجم مرداد ماه آغاز می شود که بر خلاف تمام دوره های گذشته که حداکثر تیم های حاضر در لیگ برتر 14 تیم بود، امسال با اضافه شدن دو تیم دیگر، لیگ برتر فوتسال با حضور 16 تیم برگزار می شود و تیم ها در مجموع در 15 دیدار رفت و 15 مسابقه برگشت با یکدیگر دیدار می کنند.



در این بین با توجه به قرعه کشی صورت گرفته در کمیته فوتسال فدراسیون فوتبال، تیم متمول و پرستاره اصفهانی یعنی صنایع گیتی پسند اصفهان که فصل قبل در هفته پایانی با شائبه تبانی توانست تیم فوتسال شهید منصوری قرچک یکی دیگر از تیم های سرمایه دار و پر مهره لیگ برتر را پشت سر گذاشته و قهرمان شود، در گام نخست حریف صبای قم خواهد بود.



فصل جدید مسابقات لیگ برتر فوتسال باشگاه‌های کشور در حالی حدود پنج هفته دیگر آغاز می شود که در لیگ دوازدهم تیم فوتسال صبای قم با ترکیبی از بازیکنان شاخص بومی فوتسال استان قم موفق به کسب رتبه ششم لیگ برتر کشور شد.



برنامه بازی های هفته نخست لیگ چهاردهم فوتسال باشگاه های برتر کشور در روز پنجشنبه پنجم مرداد ماه:



شهرداری ساوه - راه ساری

پرسپولیس تهران - میثاق تهران

فیروزصفه اصفهان - فولاد ماهان سپاهان

گیتی پسند اصفهان - صبای قم

شهرداری تبریز - گسترش فولاد تبریز

دبیری تبریز - شهید منصوری قرچک

ارژن شیراز - فرش آرای مشهد

شرکت ملی حفاری ایران - گاز خوزستان

