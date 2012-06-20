محمد پاشایی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص لزوم فرهنگسازی برای مناسب کردن فضاهای ترد معلولان در ساختمانها و مدارس افزود: اگر کودکان از زمان دبستان با اهمیت این امر آشنا شوند، نتایج مطلوبی حاصل خواهد شد.

رئیس انجمن حمایتی نعناع ادامه داد: اگر کودکان از دبستان با اهمیت و ضرورت مناسب سازی فضاها برای تردد معلولان آشنا شوند، می توانند به نوبه خود نقش موثری در کمک به این مناسب سازی ایفا کنند.

وی گفت: چنین افرادی در بزرگسالی نیز می توانند فعالیتهای مطلوبی در راستای ایجاد شرایط لازم برای حضور راحت معلولان در سطح جامعه داشته باشند که این بسیار حائز اهمیت است.

پاشایی افزود: همه افراد جامعه باید با ضرورت مناسب سازی فضاها برای تردد معلولان آشنا شوند و دستگاه ها و ادرات مربوطه نیز باید برای تحقق این مناسب سازی بکوشند.

رئیس انجمن حمایتی نعناع ادامه داد: این انجمن در راستای حمایت از معلولان تلاش می کند و در زمینه هایی که برای خود در نظر گرفته، معلولان را یاری می رساند.

