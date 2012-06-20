رئیس هیئت شمشیربازی استان اصفهان مشخص شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مجمع انتخاباتی هیئت شمشیربازی استان اصفهان امروز چهارشنبه با حضور رئیس فدراسیون شمشیربازی، مدیرکل و معاون توسعه ورزش اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهان در تالار افتخارات این اداره کل برگزار شد.

در این مجمع مرتضی یزدخواستی تنها کاندیدای احراز پست ریاست هیئت بود که با کسب ۱۷ رأی از مجموع رأی مأخوذه برای چهار سال ریاست این هیئت را برعهده گرفت.

یزدخواستی در حال حاضر مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان اصفهان است.

مهر ماه ۹۰ و با پایان دوره چهار ساله ریاست احسان صرامی در هیئت شمشیربازی استان اصفهان تیمور بابااحمدی به عنوان سرپرست این هیئت انتخاب شد. اما او بعد از مدت کوتاهی از هیئت جدا شد تا هیئت شمشیربازی استان مدتی بدون مسئول اداره شود. در نهایت مرتضی یزدخواستی به عنوان سرپرست این هیئت انتخاب شد و امروز نیر رسما ریاست این هیئت را برعهده گرفت.