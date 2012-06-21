آغاز بیست و نهمین مسابقات قرآن کریم/ درگذشت رژه گارودی

گردهمایی امر به معروف و نهی از منکربانوان استان قم
شنبه 27خرداد گردهمایی امر به معروف و نهی از منکر ویژه مسئولان هیئتهای مذهبی بانوان استان در سازمان تبلیغات اسلامی قم برگزار شد، دبیر ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر استان قم فرهنگ سازی را لازمه تذکر لسانی دانست و گفت: کسانی که منکرات را مشاهده میکنند ولی تذکر نمیدهند در واقع بالاترین واجب را ترک میکنند و یکی از وظایف ما تذکر لسانی به این افراد است.
حجتالاسلام علی سلیمزاده حضرت فاطمه زهرا(س) را شهیده امر به معروف و نهی از منکر دانست و اظهار داشت: ایشان از هر وسیله و فرصتی برای امر به معروف و نهی از منکر استفاده میکردند و در همین مسیر به شهادت رسیدند.
آغاز بیست و نهمین دوره مسابقات بین المللی قرآن کریم در برج میلاد
«بیست و نهمین دوره مسابقات بین المللی قرآن کریم» هم یکشنبه 28 خرداد ماه با حضور حجت الاسلام گلپایگانی رئیس دفتر مقام معظم رهبری، حافظان و قاریان 70 کشور از 5 قاره جهان درشب مبعث رسول گرامی اسلام(ص) برگزار شد.
در این مراسم که از ساعت 17 در مرکز همایش های بین المللی برج میلاد آغاز شد بزرگترین رویداد قرآنی جهان اسلام وارد بیست و نهمین سال برگزاری خود شد.
رئیس دفتر معظم رهبری با اشاره به اینکه زمانی جهان زیر سایه توحید و کلمه لاالهالله میرود که عقول مردم به کمال برسد، افزود: از خدا میخواهیم در شب مبعث و با الطاف رسول خدا و اهل بیت (ع) همه مسلمانان از دست دشمنان نجات یابند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه عید مبعث نبی مکرم اسلام یکی از اعیاد بزرگ ما مسلمانان است، گفت: این سنت بسیار حسنهای است که سازمان اوقاف و امور خیریه در این ایام هر ساله مسابقات بینالمللی قرآن کریم را برپا میکند و امسال استقبال مردمی به مراتب بیشتر از سالهای گذشته است.
محمدی گلپایگانی خطاب به متسابقین خارجی از کشورهای مختلف در این دوره از مسابقات گفت: شما به کشور و شهر خودتان آمدید، اینجا ایران اسلامی است، آنچه دیدید و دریافتید به کشور خودتان ببرید، در این کشور قرآن و تعالیم اهل بیت (ع) حاکم است.
روژه گارودی فیلسوف فرانسوی و یکی از منکران اصلی هولوکاست روز چهارشنبه هفته گذشته در سن 99 سالگی در پاریس درگذشت. به همین مناسبت وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی این هفته در پیامی مرگ او را تسلیت گفته و مرگ او را طلوع افکار او دانسته است.
غروب روژه گارودی طلوع تفکرات او خواهد بود. چراغ اسطورهای افکار او روشناییبخش دلهای تاریکی خواهد شد که فطرت نورطلب آدمیان شبزدة غرب، اندکی چشمهای خود را باز کنند.
