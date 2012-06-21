آغاز بیست و نهمین مسابقات قرآن کریم/ درگذشت رژه گارودی

گردهمایی امر به معروف و نهی از منکربانوان استان قم

شنبه 27خرداد گردهمایی امر به معروف و نهی از منکر ویژه مسئولان هیئت‌های مذهبی بانوان استان در سازمان تبلیغات اسلامی قم برگزار شد، دبیر ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر استان قم فرهنگ سازی را لازمه تذکر لسانی دانست و گفت: کسانی که منکرات را مشاهده می‌کنند ولی تذکر نمی‌دهند در واقع بالاترین واجب را ترک می‌کنند و یکی از وظایف ما تذکر لسانی به این افراد است.

حجت‌الاسلام علی سلیم‌زاده حضرت فاطمه زهرا(س) را شهیده امر به معروف و نهی از منکر دانست و اظهار داشت: ایشان از هر وسیله و فرصتی برای امر به معروف و نهی از منکر استفاده می‌کردند و در همین مسیر به شهادت رسیدند.

آغاز بیست و نهمین دوره مسابقات بین المللی قرآن کریم در برج میلاد

«بیست و نهمین دوره مسابقات بین المللی قرآن کریم» هم یکشنبه 28 خرداد ماه با حضور حجت الاسلام گلپایگانی رئیس دفتر مقام معظم رهبری، حافظان و قاریان 70 کشور از 5 قاره جهان درشب مبعث رسول گرامی اسلام(ص) برگزار شد.

در این مراسم که از ساعت 17 در مرکز همایش های بین المللی برج میلاد آغاز شد بزرگترین رویداد قرآنی جهان اسلام وارد بیست و نهمین سال برگزاری خود شد.

سخنرانی حجت الاسلام گلپایگانی رئیس ستاد عالی مسابقات بین المللی قرآن کریم و قرائت عباس هاشمی رتبه اول بیست و هشتمین دوره مسابقات بین المللی قرآن از جمله برنامه های مراسم افتتاحیه این دوره از مسابقات بود.

رئیس دفتر معظم رهبری با اشاره به اینکه زمانی جهان زیر سایه توحید و کلمه لااله‌الله می‌رود که عقول مردم به کمال برسد، افزود: از خدا می‌خواهیم در شب مبعث و با الطاف رسول خدا و اهل بیت (ع) همه مسلمانان از دست دشمنان نجات یابند.



وی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه عید مبعث نبی مکرم اسلام یکی از اعیاد بزرگ ما مسلمانان است، گفت: این سنت بسیار حسنه‌ای است که سازمان اوقاف و امور خیریه در این ایام هر ساله مسابقات بین‌المللی قرآن کریم را برپا می‌‌کند و امسال استقبال مردمی به مراتب بیشتر از سال‌های گذشته است.



محمدی گلپایگانی خطاب به متسابقین خارجی از کشورهای مختلف در این دوره از مسابقات گفت: شما به کشور و شهر خودتان آمدید، اینجا ایران اسلامی است، آنچه دیدید و دریافتید به کشور خودتان ببرید، در این کشور قرآن و تعالیم اهل بیت (ع) حاکم است.





سالروز وفات دکتر علی شریعتی

دوشنبه 29 خرداد مصادف با سالروز35‎امین سالگرد وفات شریعتی بود. وی متفکری بود که رویکردی نقادانه نسبت به برخی از باورهای مذهبی داشت. او به‌طور خاص، تشیع صفوی را مظهر سنت مسخ شده می‌داند و آن را توام با اسارت‌پذیری، خرافه، تقلید و جبرگرایی معرفی می‌کرد. وی همچنین از نگاه سطحی به مدرنیته نیز انتقاد می‌کرد و معتقد بود که راه پیشرفت و ترقی ملت‌های شرقی، متفاوت از راهی است که غرب پیموده است. البته استفاده آگاهانه از تجربیات مدرنیته در غرب، مورد پذیرش شریعتی قرار داشت.



روژه گارودی فیلسوف فرانسوی و یکی از منکران اصلی هولوکاست روز چهارشنبه هفته گذشته در سن 99 سالگی در پاریس درگذشت. به همین مناسبت وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی این هفته در پیامی مرگ او را تسلیت گفته و مرگ او را طلوع افکار او دانسته است.

گوشه‎هایی از متن پیام وزیر ارشاد بدین شرح است :

آزاده مردی رخ در نقاب تراب پنهان کرد که زین پس چهره‌اش آشکارتر خواهد شد. عظم رمیم انسان‌های عظیم واعظانی هستند که دل به زبان نبستند، استخوان‌هایشان نیز سخن می‌گوید.

امیر کلام فرمود: العالِمُ حَیٌّ و ان کانَ مَیتاً دنیا بر پشت مغزی سوار شد که اندیشه‌هایش تا همیشه بر پشت دنیا سوار خواهد بود.

غرب، غروب کسی را دید که بسیار با او غریب بود! غربت آن مرد به جهت بیگانگی همزبانانش در همدلی با حقیقت موجود در سینه فراخ او بود.



غروب روژه‌ گارودی طلوع تفکرات او خواهد بود. چراغ اسطوره‌ای افکار او روشنایی‌بخش دل‌های تاریکی خواهد شد که فطرت نورطلب آدمیان شب‌زدة غرب، اندکی چشم‌های خود را باز کنند.

منتظر واقعی بودن دلیل برپایی با شکوه جشن نیمه شعبان است



نشست خبری اعلام برنامه‎های ستاد مرکزی اعیاد شعبانیه با سخنرانی رئیس این ستاد قدرت الله زنجانی چهارشنبه 31 خردادماه در این ستاد برگزارشد.

زنجانی در این نشست گفت: درسال تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی این ستاد اکثراً از اجناس داخلی استفاده کرده و برای چراغانی میادین و خیابانهای شهرها برای جلوگیری از مصرف برق زیاد از ال سی دی استفاده کرده‏ و به جای ریسه‌ها از پرچم سلفونی با لامپ‎های کم مصرف کوچک استفاده کرده‏ایم. ستاد به اجناسی که در اختیار هیئات و مردم قرار می‎دهد سوبسید پرداخت کرده و اجناس با کیفیت بالا با قیمت ارزان در اختیار آنان قرار می‎گیرد.

وی هدف از پرپایی جشن‎های اعیاد شعبانیه به خصوص جشن نیمه شعبان را نشان دادن این مطلب که دین اسلام دین عزا نیست و برای همه امور زندگی بشر برنامه دارد ذکرکرد.

وی از منتظر ظهور امام زمان(عج) بودن و اینکه امامان دیگر مراسم شهادتشان هم برگزار می‎شود دلیلی برای برپایی باشکوه‎تر جشن نیمه شعبان یاد کرد.