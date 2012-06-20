نشست مدیران روابط عمومی سازمان میراث فرهنگی برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیر روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری استان فارس در نشستی با اعلام این خبر گفت: برای دومین بار در ماه گذشته این اداره کل میزبان مدیران و معاونین ادارات کل سازمان میراث فرهنگی کشور است که این جلسات با محوریت آموزش برگزار می شود.

محمد کاظم بهادری پور با اشاره به اهمیت تشکیل چنین نشستهای آموزشی در سطح مدیران این سازمان گفت: این کارگاه های آموزشی با هدف ارتقای سطح دانش وتقویت بنیه علمی وتخصصی مدیران ومسوولان روابط عمومی سازمان سالانه برگزار می شود که این دوره به میزبانی استان فارس و شهرمقدس شیراز برگزار می شود.

وی در ادامه افزود: این کارگاه طی روزهای ششم و هفتم تیرماه در بخشهای مختلف برگزار و مدیران روابط عمومی ستادی وادارات کل میراث فرهنگی استان ها با حضور اساتید مجرب با آخرین دستاوردها ومباحث آموزشی در حوزه روابط عمومی آشنا خواهند شد.

بهادری پور در پایان اظهار داشت: بازدید از جاذبه های شاخص گردشگری فارس و شهر شیراز همچون مجموعه جهانی تخت جمشید، مجموعه فرهنگی حافظیه، سعدیه ومجموعه زندیه از جمله برنامه های جانبی در نظر گفته شده در این کارگاه آموزشی است.

مرکز تحقیقات و نمایشگاه دائمی صنایع دستی فیروزآباد شروع به کار کرد

دفتر مرکز تحقیقات و نمایشگاه دائمی صنایع دستی فیروزآباد راه اندازی شد.

درنا شهبازی مسئول میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری شهرستان فیروزآباد با اعلام این خبر گفت: در راستای افزایش همکاری و گسترش فعالیتهای این اداره در حوزه آموزش و ترویج در رشتههای مرتبط با میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری موفق شدیم با تلاش و کوشش جمعی از علاقمندان و همکاران این مرکزی را راه اندازی کنیم.

شهبازی با اشاره به لزوم راه اندازی چنین مراکزی به منظور ایجاد پل ارتباطی نزدیکتر با علاقمندان گفت: این اداره همواره با دانشجویان و علاقمندان ارتباط نزدیک داشته و با راهاندازی این مرکز، بدون شک این همکاری ها گسترش پیدا خواهد کرد.

مسئول میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری شهرستان فیروزآباد در ادامه افزود: راهاندازی این مرکز باحمایت حمید چابک یکی از محققین وعلاقمندان صورت گرفته که وی با اهدای چندین جلد کتاب زمینه راه اندازی این مرکز را فراهم کرد.

وی در پایان ضمن امیدواری نسبت به تجهیز و تکمیل این مرکز در آینده ای نزدیک گفت: در صورت جذب نیروهای کارشناس در این مرکز همچنین افزایش مواد تحقیقاتی شاهد توسعه و اثرگذاری این مرکز در سطح شهرستان و استان خواهیم بود.

این مرکز در دفتر اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری شهرستان فیروزآباد واقع در بولوار شهید بهشتی شهر فیروزآباد قرار دارد.