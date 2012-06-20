کتاب خاطرات 20 شهید لرستان منتشر می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ ناصر فرید ظهرچهارشنبه در مراسم رونمایی از پنج جلد کتاب دفاع مقدس با اشاره به اینکه در سال گذشته چاپ 10 جلد کتاب خاطرات شهدای استان در دستور کار بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس استان قرار گرفت، اظهار داشت: در حال حاضر کتاب خاطرات 5 نفر از شهدای لرستان نوشته شده و رونمایی می شود.

وی با بیان اینکه کتاب خاطرات پنج تن دیگر از شهدای گرانقدر استان نیز به نیمه رسیده است و امسال رونمایی می شود، یادآور شد: این کتابها در قالب خاطره به گونه ای تعریف شده اند که برداشت شخصیت شهید در لابه لای خاطرات به عهده مخاطب گذاشته شده است.

مدیر کل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس با تاکید بر اینکه برای تالیف این کتابها از نویسندگان جوان استفاده شده و در تالیف سایر کتابها نیز از آنها استفاده خواهیم کرد، ادامه داد: خاطرات این شهدا با همکاری خانواده های شهدا، هم رزمان، هم کلاسی ها و دوستان آنها گردآوری شده است.

فرید افزود: در سال 91کتاب خاطرات 20 نفر از شهدای لرستان منتشر می شود.

وی با اشاره به اینکه استان لرستان 6 هزار و 200 شهید را تقدیم انقلاب کرده است، اظهار داشت: اگرچه در سالهای اخیر آثار ماندگاری نظیر کتاب و فیلم در رابطه با شهدای لرستان و کشور تولید شده است اما واقعیت این است که نتوانسته ایم این وظیفه را آنچنان که شایسته است انجام دهیم.