16 قرارداد نوسازی صنایع با واحدهای تولیدی مازندران منعقد شد

به گزارش خبرگزاری مهر، عبـاس علی وفـایی نژاد اظهار داشت: این قراردادها شامل بسترسازی به منظور استقرار چرخه بهره وری در واحدهای تولیدی و صنعتی مستقر در شهرکها و نواحی صنعتی مازندران است.
مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی مازندران گفت: برای اجرای این قراردادها، هزار و 200 میلیون ریال از محل اعتبارات ملی هزینه شده است.
وی اظهار داشت: به منظور اجرای طرح کمک به نوسازی و تجدید ساختار صنایع، قراردادی با بانک صنعت و معدن منعقد شد و براساس مفاد این قرارداد، مبلغ سود و کارمزد تسهیلات اعطایی واحدهایی که به این بانک معرفی می شوند توسط شرکت شهرکهای صنعتی پرداخت می شود.
وفایی نژاد افزود: برای حمایت و ایجاد انگیزه بیشتر در امر سرمایه گذاری و رونق واحدهای کارگاهی مستقر در شهرکها و نواحی صنعتی استان، تفاهم نامه ای با بانک توسعه و تعاون منعقد شد که براساس آن، واحدهایی که از سوی شرکت شهرکهای صنعتی به این بانک معرفی شوند می توانند از تسهیلات اعطایی هزار میلیون ریالی بهره مند شدند.
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