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۳۱ خرداد ۱۳۹۱، ۱۶:۰۱

اولین مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان مرکزی معرفی شد

اولین مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان مرکزی معرفی شد

اراک – خبرگزاری مهر: در مراسمی با حضور معاون توسعه مدیریت و هماهنگی و امور پشتیبانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، مصطفی برفرح به عنوان اولین مدیرکل اداره ارتباطات و فناوری اطلاعات استان مرکزی معرفی شد.

به گزارش خبرنگار مهر در اراک، مدیرکل امور استان های وزارت ارتباطات ظهر روز چهارشنبه در مراسم افتتاح اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان مرکزی گفت: این اداره کل چهاردهمین اداره در کشور است که به افتتاح می رسد.

مهدی قلی افزود: اداره ارتباطات و فناوری اطلاعات استان ها به عنوان نماینده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مسئولیت هماهنگی بین دستگاه ها و شرکت های مربوط به این وزارتخانه را در استان ها به عهده دارد و اداراتی مانند اداره کل پست، پست بانک، مخابرات، زیرساخت، تنظیم مقررات و ... ملزم به پاسخگویی و ارتباط با این اداره کل هستند.

وی رسیدن به اهداف برنامه پنجم توسعه، افق 1404 و دولت الکترونیک را از جمله ماموریت های این سازمان دانست و اظهارداشت: نظارت امنیتی و حفاتظتی بر روی شبکه، نظارت مدیریتی حوزه ICT، نظارت برنامه ای بر روی سندها، موافقت نامه ها و نظارت مقرراتی را از جمله وظایف این اداره است.

کد مطلب 1631132

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