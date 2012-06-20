گسترش همکاری های نظامی آمریکا و نیوزیلند/تمرکز استراتژیک آمریکا در آسیا -اقیانوسیه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه تلویزیونی خبر آسیا، وزیر دفاع نیوزیلند با اعلام این خبر گفت: این قرارداد با هدف افزایش گفت و گو های امنیتی و مانورهای نظامی و همکاری های نظامی میان نیروهای مسلح دو کشور امضا شده است.

"جاناتان کلمن" افزود: همکاری های نظامی بین دو کشور در سطح بسیار بالایی قرار دارد و این همکاری ها در چارچوب سیاست خارجی مستقل نیوزیلند تعریف و پیگیری حواهد شد.

بر اساس این گزارش، ممنوعیت پهلوگیری کشتی های آمریکایی حامل سلاحهای هسته ای در بنادر نیوزیلند یکی از موضوعات قراردادهای نظامی پیشین دو کشور است که در قرارداد جدید نیز تغییری در آن ایجاد نشده است.

