جزئیات تازه اختلاس 100 میلیون یورویی/ تبرئه یک مدیر استانی

به گزارش خبرگزاری مهر، علی علیا در تشریح آخرین جزئیات پرونده اختلاس 100 میلیون یورویی بیان داشت: اختلاس از تهران آغاز شده است به همین دلیل پس از آنکه سازمان بازرسی استان از موضوع اختلاس در سیستم بانکی مطلع شد پس از تشکیل پرونده و ارجاع به دادگستری استان مراحل قانونی طی شد.

وی با بیان اینکه از 14 متهمی که در اختلاس 100 میلیون یورویی درگیر هستند 13 نفر آنها در مجموعه های دولتی شاغل بوده اند، اظهارداشت: پس از بررسی های صورت گرفته و به درخواست دادگستری استان این پرونده به تهران ارجاع داده شد.

علیا همچنین از پرونده تخلف اعاده ماشین آلات عبور موقت خبر داد و افزود: این پرونده هم مربوط به شرکت درگیر اختلاس 100 میلیون یورویی است و 14 متهم پرونده اختلاس در این پرونده هم نقش داشته اند.

رئیس کل دادگستری هرمزگان گفت: این شرکت برای پروژه سد سازی اقدام به ورود ماشین آلات برای احداث سد می کند و متعهد می شود پس از اتمام کار ماشین آلات را اعاده کند اما این شرکت اقدام به اعاده ماشین آلات نکرد که این امر تخلف است و بررسیها بر روی این پرونده ادامه دارد.

تبرئه یکی از مدیران استانی

وی در ادامه با اشاره به پرونده اختلاس در یکی از دستگاه های دولتی در ماههای اخیر در استان هرمزگان بیان داشت: در جریان یک اختلاس در یکی از دستگاه های دولتی استان مدیر این دستگاه به همراه چند کارمند دستگیر می شوند که پس از پیگیری های انجام شده حکم برائت این مدیر دولتی صادر می شود.

صدور حکم برای 14 کارمند گمرک استان هرمزگان

علیا اظهارداشت: 14کارمند گمرک استان هرمزگان اقدام به حیف و میل اموال دولتی و گرفتن رشوه از 10 میلیون تومان تا 400 میلیون تومان کردند که حداکثر حکم در این خصوص برای آنها صادر شده است.