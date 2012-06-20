محسن احمدی و منصور نوروزی مربیان تیم ووشوی فولاد ماهان شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، از سوی محمد رضا ساکت مدیر عامل باشگاه فولاد ماهان، محسن احمدی از به عنوان سرمربی تیم ووشو فولاد ماهان در بخش تالو بزرگسالان و همچنین منصور نوروزی به عنوان سرمربی تیم ووشو در بخش ساندا بزرگسالان معرفی شدند.

محسن احمدی مربی تیم ووشو فولاد ماهان در بخش تالو یکی از مدال آوران کشورمان در مسابقات قهرمانی جهان در کشورهایی چون ماکائو، کانادا و ترکیه محسوب می شود. منصور نوروزی نیز از مربیان نمونه ووشوی کشورمان در سال 1390 به حساب می آید.

باشگاه فولاد ماهان سپاهان در رشته ووشو در دو بخش تالو ساندا پا به عرصه رقابت خواهد گذاشت.