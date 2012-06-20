سه مازنی در اردوی تیم ملی فوتبال دختران حضور دارند

فاطمه بوداغی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: فاطمه گرایلی، زهرا خدابخشی و ریحانه خوشنام، نفرات مازندرانی دعوت شده به این اردو از نفرات ثابت تیم ملی هستند که امیدواریم با تلاش بیشتر در این اردو نیز خود را به مربیان تیم ملی تحمیل

کنند.

وی از روند رشد فوتسال و فوتبال در میان بانوان مازندران ابراز رضایت کرد و گفت: باید تلاش کنیم با توجه به توانمندی فراوانی که در مازندران وجود دارد، زمینه رشد بیشتر فوتبالیست های دختر را در استان فراهم کنیم.

بوداغی افزود: در این اردو که از عصر فردا آغاز می شود ملی پوشان تمرینات خود را زیر نظر مهناز امیر شقاقی و خاتون طهمورثی تا چهارم تیرماه ادامه خواهند داد.

وی بیان داشت: حضور مداوم دختران فوتبالیست مازندرانی در اردوی تیم ملی رده های مختلف سنی، بیانگر آن است که اگر از توانایی ها و انگیزه فراوان دختران ورزشکار استان بخوبی استفاده کنیم، راه دستیابی به موفقیت های بیشتر برای ورزش استان هموار می شود.