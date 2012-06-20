تنها 17 درصد جاده های چالدران آسفالت هستند

به گزارش خبرنگار مهر، احمدرضا قلیپور بعد از ظهر چهارشنبه در جریان بازدید نماینده مردم ماکو، چالدران و شوط از طرحهای عمرانی چالدران با بیان اینکه هم اکنون فقط 17 درصد محورهای ارتباطی بین شهری و روستایی چالدران آسفالت هستند، افزود: این شهرستان با 185 روستا دارای 445 کیلومتر راه ارتباطی روستایی بوده که از این میزان تاکنون 75 کیلومتر دارای راه مناسب شدند.

وی با اشاره به روند رو به رشد بهسازی و آسفالت راههای روستایی، اظهار داشت: با هدف توسعه مناطق محروم و مرزی بهسازی، نوسازی و آسفالت راه ‌های روستایی بالای 50 خانوار چالدران در اولویت قرار گرفته و در این راستا ساخت راه روستایی 40 روستا در دست اقدام است.

فرماندار چالدران از اتمام این پروژه ‌ها تا پایان سال جاری خبر داد و اضافه کرد: تمام روستاهای بخش ‌های مرکزی و دشتک چالدران که دارای جمعیت بالای 50 خانوار هستند از نعمت راه آسفالته و مناسب بهره‌ مند می‌شوند.

بهره‌ برداری از جاده چالدران- آواجیق تا پایان 91

نماینده مردم چالدران، ماکو، شوط و پلدشت در نهمین دوره مجلس شورای اسلامی نیز در این بازدید از آماده افتتاح و بهره برداری شدن جاده چالدران- آواجیق تا پایان امسال خبر داد و گفت: این پروژه 45 کیلومتری که تاکنون ساخت 22 کیلومتر آن به اتمام رسیده با تخصیص اعتبار مورد نیاز عملیات اجرایی آن تا پایان سال جاری به پایان می‌رسد.

محمد علیپور با بیان اینکه برای اجرای سریع این پروژه 50 میلیارد ریال اعتبار اختصاص یافته است، اظهار داشت: اتمام این پروژه نقش مهمی در کاهش ترافیک و تصادفات داشته که کمبود اعتبار و وقوع سیلابهای متعدد طی ماههای اخیر سبب تاخیر در اجرای این پروژه شد .

وی ضمن تاکید بر عمران و آبادانی شهرها و روستاهای حوزه انتخابیه خود، عنوان کرد: عملیات راهسازی در 65 کیلومتر از راههای روستایی در چالدران در حال اجراست و در این راستا 70 میلیارد ریال اختصاص یافته است.