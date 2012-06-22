ابوالقاسم حسینجانی نویسنده و شاعر در گفتگو با خبرنگار مهر از آماده کردن مجموعهای از شعرهای خود برای انتشار خبر داد و گفت: این مجموعه شعر گزیدهای از اشعار سپیدم است که تصمیم دارم به صورت دو زبانه آنها را منتشر کنم که البته هنوز با ناشر آن به قطعیت برای امضای قرارداد نرسیدهایم.
وی افزود: عنوان این کتاب را در حال حاضر «بعد پنجم بیداری» گذاشتهام و علت این انتخاب نیز برمیگردد به اهمیت موضوع بیداری حقیقی و معنوی انسان در زندگی زمینی خود که حس میکنم به فراموشی سپرده شده است و این اشعار تلنگری است بر این فراموشی.
حسینجانی در ادامه به حضور منتخبی از شعرهای خود در مجموعهای با عنوان «تنهاتر از غدیر» اشاره کرد و گفت: این کتاب مجموعهای است از شعرهای جمعی از شاعران که برای امام حسن مجتبی (ع) سرودهاند و ین کتاب به زودی منتشر خواهد شد.
سراینده مجموعه شعر«جغرافیای رازها» درادامه به تالیف کتابی با عنوان «حرفهایی برای نگفتن» اشاره کرد و گفت: این کتاب درواقع نوعی گزیده گویی از متنهای دکتر علی شریعتی است که با انتخاب من در قالب یک کتاب منتشر خواهد شد.
حسینجانی همچنین به تالیف مجموعه «یادداشتها و برداشتها» اشاره کرد و گفت: این مجموعه حاصل تامل من بر سورههایی از قرآن کریم است که در 14 موضوع مختلف به بیان نکات ظریف محتوایی و انسانشناختی از قرآن کریم میپردازد.
