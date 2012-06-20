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۳۱ خرداد ۱۳۹۱، ۱۶:۴۹

رجبی:

خیران برای ساخت کتابخانه مشارکت کنند

خیران برای ساخت کتابخانه مشارکت کنند

کلاله - خبرگزاری مهر: نماینده مردم مینودشت، کلاله، مراوه تپه و گالیکش خواهان همکاری و مشارکت خیران در امر ساخت کتابخانه شد.

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالکریم رجبی بعد از ظهر چهارشنبه در مراسم کلنگ زنی کتابخانه کلاله افزود: منشاء رشد و توسعه جامعه فرهنگ است و این امر جز با کتاب و کتابخوانی حاصل نمی شود.

وی اظهار داشت: توسعه فرهنگ مقدم بر سایر بخش هاست و ما باید تلاش کنیم در مناطق روستایی نیز رشد و توسعه فرهنگی داشته باشیم.

وی عنوان کرد: امیداریم در دهستانها و روستاها شاهد توسعه کتابخانه ها باشیم که این امیر نیازمند مشارکت خیران است.

معاون اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی گلستان نیز گفت: چند پروژه کتابخانه ای در دستور کار بوده که از اعتبارات بیشتری برخوردارند و کتابخانه اینچه برون و پیشکمر از جمله پروژه هاست.
 
وی اظهار داشت: در سال گذشته 80 میلیون تومان اعتبار به این امر تخصیص یابفت که به 55 میلیون تومان کاهش یافت و از 100 میلیون تومان اعتبارات استانی نیز 85 میلیون تومان تخصیص یافت.
کد مطلب 1631227

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