پنج میلیارد تومان به فرمانداری جدید شهرستان آوج اختصاص یافت

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر چهارشنبه در مراسمی با حضور احمد عجم استاندار قزوین، روح الله عباسپور نماینده مردم بوئین زهرا و آوج در مجلس شورای اسلامی، معاونان عمرانی، برنامه ریزی و پشتیبانی استانداری، مدیران دستگاه های اجرایی، بخشداران و فرمانداران و ائمه جمعه، فرمانداری شهرستان آوج افتتاح شد و فعالیت خود را آغاز کرد.

احمد عجم در مراسم افتتاح این فرمانداری که با حضور گسترده مردم آوج در سالن ورزشی تختی این شهرستان برگزارشد اظهارداشت: درخواست ارتقاء بخش آوج به فرمانداری از سال 73 از سوی مردم در دولت های قبلی مطرح شده بود اما محقق نشد اما خوشحالیم که با موافقت وزارت کشور و معاون اول رئیس جمهور و پیگیری استانداری، نمایندگان مجلس و ائمه جمعه این آرزوی دیرین مردم منطقه در دولت دکتر احمدی نژاد برآورده شد و امروز شاهد تاسیس فرمانداری در این شهرستان هستیم.

وی افزود: نظام اسلامی در سالهای اخیر منشاء خدمات زیادی در مناطق آوج و آبگرم بوده و راه اندازی فرمانداری بیانگر توجه جدی دولت به نیازهای مردمی است.

استاندار وجود امنیت در کشور را نعمتی بزرگ برای پیشبرد امور دانست و تصریح کرد: گرانبهاترین نعمت خدادادی امنیت و آرامش است که بالا بودن ضریب امنیتی در استان و کشور زمینه جذب سرمایه گذاریهای کلان و توسعه و عمران را فراهم کرده است.

عجم یادآورشد: امنیت موجب توسعه اقتصادی و رفاه زندگی مردم می شود و حتی عبادت را تحت تاثیر خود قرار می دهد که خوشبختانه به برکت خون شهدا و تلاش نیروهای نظامی و انتظامی امنیت بسیار خوبی در استان برقرار شده است.

دولت و مردم نزدیکند

این مسئول گفت:‌ با وحدت و همدلی مردم و مسئولان امروز هیچ فاصله ای بین مردم و مسئولان وجود ندارد تا دشمنان از آن سوء استفاده کنند و دولتمردان شب و روز را به هم پیوند زده اند تا به مردم خدمت کنند.

عجم اظهارداشت: تلاش دولت این است تا هزینه های خدمت رسانی را کاهش دهد و مردم بتوانند با کمترین هزینه و سریعترین زمان به خدمات دولتی بی منت دسترسی داشته باشند.

وی افزود:‌ با راه اندازی کارگروههای کشاورزی امسال در زمینه توسعه این بخش کارهای خوبی صورت گرفته و با شناسایی 60 هزار هکتار زمین در بوئین زهرا با واگذاری آن به فارغ التحصیلان کشاورزی در صددیم زمینه اشتغال پایدار جوانان و خودکفایی فراهم شود.

استاندار قزوین توجه به آب و خاک را مهم ارزیابی کرد و اظهارداشت: در مصرف بهینه از آب باید همه دقت کنند تا بتوانیم از منابع موجود بیشترین بهره را ببریم.

این مسئول گفت: با احداث شهرک صنعتی خرمدشت نگرانی اشتغال جوانان منطقه در سالهای آینده برطرف می شود و با گازرسانی به این شهرک صنعتی به ظرفیت 20 اینچ بستر گازرسانی به بخش آبگرم و روستاهای های آن نیز فراهم می شود.

عجم بیان کرد: مبلغ سه میلیارد تومان برای راه اندازی سپاه مستقل این شهرستان پیش بینی شده است و امیدواریم با پیگیری فرماندار جدید گامهای ارزشمندی برای توسعه و عمران منطقه برداشته شود.

وی از فرماندار جدید آوج خواست برای راه اندازی ادارات دولتی در این شهرستان در کوتاهترین زمان ممکن اقدام کند و در این راه از همه ظرفیتهای دولتی و خصوصی، افراد خیر و نخبگان منطقه نیز استفاده کند.

اختصاص پنج میلیارد تومان اعتبار به آوج

این مسئول بیان کرد: با تاسیس فرمانداری جدید در آوج امسال پنج میلیارد تومان برای توسعه و عمران شهرهای آوج و آبگرم پیش بینی شده که در فصل های مختلف هزینه خواهد شد.

استاندار قزوین و هیئت همراه قبل از افتتاح فرمانداری با حضور در مزار شهدای شهر آوج نسبت به گلگون کفنان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی ادای احترام کردند.

حاشیه: استاندار و هیئت همراه مسیر مزار شهدا تا سالن ورزشی تختی محل برگزاری مراسم افتتاح را پیاده طی کرد و به ابراز احساسات مردم پاسخ گفت.

در قسمتهای ورودی و مناطقی از شهر پلاکارهای بزرگی با عکس های استاندار و نماینده بوئین زهرا در مجلس نصب شده بود که از ارتقاء بخش آوج تقدیر شده بود.

در طول برگزاری مراسم شرکت کندگان با سردادن شعارهایی از تلاش های عجم استاندار و عباسپور نماینده مجلس در تحقق این آرزوی دیرین خود تشکر کردند.

آوج پس از 18 سال پیگیری های مردم و مسئولان به ارتقاء‌به شهرستان دارای فرمانداری شد.

در این مراسم سید عبدالله موسی به عنوان سرپرست فرمانداری آوج معرفی شد.