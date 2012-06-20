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۳۱ خرداد ۱۳۹۱، ۱۷:۲۱

عجم:

پنج میلیارد تومان به فرمانداری جدید شهرستان آوج اختصاص یافت

پنج میلیارد تومان به فرمانداری جدید شهرستان آوج اختصاص یافت

قزوین- خبرگزاری مهر: استاندار قزوین گفت: با تحقق یکی از آرزوهای دیرین مردم و افتتاح فرمانداری تازه تاسیس آوج امسال پنج میلیارد تومان برای توسعه و عمران این شهرستان اختصاص یافت.

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر چهارشنبه در مراسمی با حضور احمد عجم استاندار قزوین، روح الله عباسپور نماینده مردم بوئین زهرا و آوج در مجلس شورای اسلامی، معاونان عمرانی، برنامه ریزی و پشتیبانی استانداری، مدیران دستگاه های اجرایی، بخشداران و فرمانداران و ائمه جمعه، فرمانداری شهرستان آوج افتتاح شد و فعالیت خود را آغاز کرد.
 
احمد عجم در مراسم افتتاح این فرمانداری که با حضور گسترده مردم آوج در سالن ورزشی تختی این شهرستان برگزارشد اظهارداشت: درخواست ارتقاء بخش آوج به فرمانداری از سال 73 از سوی مردم در دولت های قبلی مطرح شده بود اما محقق نشد اما خوشحالیم که با موافقت وزارت کشور و معاون اول رئیس جمهور و پیگیری استانداری، نمایندگان مجلس و ائمه جمعه این آرزوی دیرین مردم منطقه در دولت دکتر احمدی نژاد برآورده شد و امروز شاهد تاسیس فرمانداری در این شهرستان هستیم.
 
وی افزود: نظام اسلامی در سالهای اخیر منشاء خدمات زیادی در مناطق آوج و آبگرم بوده و راه اندازی فرمانداری بیانگر توجه جدی دولت به نیازهای مردمی است.
 
استاندار وجود امنیت در کشور را نعمتی بزرگ برای پیشبرد امور دانست و تصریح کرد: گرانبهاترین نعمت خدادادی امنیت و آرامش است که بالا بودن ضریب امنیتی در استان و کشور زمینه جذب سرمایه گذاریهای کلان و توسعه و عمران را فراهم کرده است.
 
عجم یادآورشد: امنیت موجب توسعه اقتصادی و رفاه زندگی مردم می شود و حتی عبادت را تحت تاثیر خود قرار می دهد که خوشبختانه به برکت خون شهدا و تلاش نیروهای نظامی و انتظامی امنیت بسیار خوبی در استان برقرار شده است.
 
دولت و مردم نزدیکند
 
این مسئول گفت:‌ با وحدت و همدلی مردم و مسئولان امروز هیچ فاصله ای بین مردم و مسئولان وجود ندارد تا دشمنان از آن سوء استفاده کنند و دولتمردان شب و روز را به هم پیوند زده اند تا به مردم خدمت کنند.
 
عجم اظهارداشت: تلاش دولت این است تا هزینه های خدمت رسانی را کاهش دهد و مردم بتوانند با کمترین هزینه و سریعترین زمان به خدمات دولتی بی منت دسترسی داشته باشند.
 
وی افزود:‌ با راه اندازی کارگروههای کشاورزی امسال در زمینه توسعه این بخش کارهای خوبی صورت گرفته و با شناسایی 60 هزار هکتار زمین در بوئین زهرا با واگذاری آن به فارغ التحصیلان کشاورزی در صددیم زمینه اشتغال پایدار جوانان و خودکفایی فراهم شود.
 
استاندار قزوین توجه به آب و خاک را مهم ارزیابی کرد و اظهارداشت: در مصرف بهینه از آب باید همه دقت کنند تا بتوانیم از منابع موجود بیشترین بهره را ببریم.
 
این مسئول گفت: با احداث شهرک صنعتی خرمدشت نگرانی اشتغال جوانان منطقه در سالهای آینده برطرف می شود و با گازرسانی به این شهرک صنعتی به ظرفیت 20 اینچ بستر گازرسانی به بخش آبگرم و روستاهای های آن نیز فراهم می شود.
 
عجم بیان کرد: مبلغ سه میلیارد تومان برای راه اندازی سپاه مستقل این شهرستان پیش بینی شده است و امیدواریم با پیگیری فرماندار جدید گامهای ارزشمندی برای توسعه و عمران منطقه برداشته شود.
 
وی از فرماندار جدید آوج خواست برای راه اندازی ادارات دولتی در این شهرستان در کوتاهترین زمان ممکن اقدام کند و در این راه از همه ظرفیتهای دولتی و خصوصی، افراد خیر و نخبگان منطقه نیز استفاده کند.
 
اختصاص پنج میلیارد تومان اعتبار به آوج
 
این مسئول بیان کرد: با تاسیس فرمانداری جدید در آوج امسال پنج میلیارد تومان برای توسعه و عمران شهرهای آوج و آبگرم پیش بینی شده که در فصل های مختلف هزینه خواهد شد.
 
استاندار قزوین و هیئت همراه قبل از افتتاح فرمانداری با حضور در مزار شهدای شهر آوج نسبت به گلگون کفنان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی ادای احترام کردند.
 
حاشیه: استاندار و هیئت همراه مسیر مزار شهدا تا سالن ورزشی تختی  محل برگزاری مراسم افتتاح را پیاده طی کرد و به ابراز احساسات مردم پاسخ گفت.
 
در قسمتهای ورودی و مناطقی از شهر پلاکارهای بزرگی با عکس های استاندار و نماینده بوئین زهرا در مجلس نصب شده بود که از ارتقاء بخش آوج تقدیر شده بود.
 
در طول برگزاری مراسم شرکت کندگان با سردادن شعارهایی از تلاش های عجم استاندار و عباسپور نماینده مجلس در تحقق این آرزوی دیرین خود تشکر کردند.
 
آوج پس از 18 سال پیگیری های مردم و مسئولان به ارتقاء‌به شهرستان دارای فرمانداری شد.
 
در این مراسم سید عبدالله موسی به عنوان سرپرست فرمانداری آوج معرفی شد.
کد مطلب 1631241

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