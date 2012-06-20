درخواست کاهش تعرفه گمرکی موتور سیکلت های برقی/ اجرای فاز اول در پیک های موتوری

مجتبی شفیعی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به این آخرین وضعیت طرح جایگزنی موتور سیکلت های برقی گفت: قرار است این طرح با همکاری ستاد حمل و نقل سوخت، سازمان حفاظت محیط زیست و شهرداری تهران عملیاتی شود از این رو هر کدام از این سازمان‌ها می‌بایست اعتباراتی را برای این منظور تخصیص دهند.

وی با تاکید بر این که تنها متولی این طرح سازمان محیط زیست نیست، تصریح کرد: قرار است سازمان محیط زیست از محل اعتبارات بهبود وضعیت هوای در کلان شهر‌ها، یارانه‌ای برای خرید موتورسیکلت‌های برقی و جایگزینی آن با موتورسیکلت‌های بنزینی تخصیص دهد.اما درحال حاضر توان تولید داخلی این موتورسیکلت‌ها در کشور وجود ندارد.

شفیعی درباره ضمانت اجرای طرح جایگزین کردن موتورسیکلت‌های برقی به جای بنزینی گفت: این طرح از سال 87 مطرح و پس از بررسی‌های متعدد در سال 88در شورای عالی ترافیک تصویب شد. البته با توجه به مزایای این موتورسیکلت‌ها از بعد ایمنی ترافیک، کاهش آلودگی زیست محیطی و ملاحضات امنیتی و اجتماعی تاکید شد تا طرح زود‌تر اجرایی شود.

وی با بیان اینکه این طرح مشکلات اجرایی دارد، خاطرنشان کرد: برخی از این مشکلات در مقوله نحوه شارژ این موتورسیکلت‌ها و تجهیزات مورد نیاز آن‌ها است که امیدواریم با تخصیص اعتبار لازم این مشکل حل شود.

دبیر شورای عالی ترافیک با اشاره به اینکه مشکلاتی در نحوه تخصیص اعتبار داشتیم که قرار شد فاز اول طرح توسط شهرداری تهران اجرایی شود، گفت: ‌ در این فاز تعدادی از موتورسیکلت‌های برقی در اختیار شرکت پیک بادپا در محدوده طرح ترافیک قرار می گیرد البته یارانه‌ای نیز توسط سازمان حفاظت محیط زیست به آن‌ها تعلق می‌گیرد.

وی با تاکید بر اینکه این نوع موتورسیکلت‌ها به هیچ عنوان آلودگی هوا یا صوتی ندارند، گفت: مشکل ما در این طرح تنها هزینه بالای آن است از این رو یارانه‌ای برای آن تعیین شده است همچنین کاهش تعرفه گمرگی این نوع موتورسیکلت‌ها قرار بود توسط سازمان محیط زیست پیگیری شود تا با کاهش آن، قیمت موتورسیکلت‌ها مقرون به صرفه باشد.