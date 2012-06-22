فیلمنامه "دیوارها" در پایان راه/ "حاشیه" منتفی شد

امید بنکدار در این ارتباط به خبرنگار مهر گفت: هماکنون در مراحل پایانی نگارش این فیلمنامه هستیم و فکر میکنم تا 15 روز دیگر به اتمام برسد. "دیوارها" دو روایت موازی دارد که یکی از آنها در زمان حال میگذرد و دیگری مربوط به روزهای اشغال خرمشهر است.
وی افزود: روایت اول بر اساس یک داستان خیالی است. ولی روایت دوم بر اساس یک کتاب مستند درباره اشغال خرمشهر است که عنوان آن بعدا اعلام خواهد شد. این دو داستان در بخشهایی از فیلم با یکدیگر ارتباط دراماتیک برقرار میکنند.
بنکدار ادامه داد: پیش از این قرار بود بعد از "شبانهروز" فیلم سینمایی "حاشیه" را جلوی دوربین ببریم که به دلیل پیدانکردن سرمایهگذار و تهیهکننده ساخت آن منتفی شد.
مجموعه "حیرانی" عنوان اولین مجموعه تلویزیونی امید بنکدار و کیوان علی محمدی بود که مدتی پیش از شبکه اول سیما پخش شد و با واکنشهای متفاوتی روبرو شد. این دو کارگردان ساخت فیلمهای "شبانه" و "شبانه روز" را در کارنامه سینمایی خود دارند.
