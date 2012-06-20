خوابی که نظامیان برای مصر دیده اند/ انقلاب ناتمام در معرض خطر جدی

در حالی که محمد مرسی نامزد اسلامگرای دور دوم انتخابات ریاست جمهوری مصر، وی را پیروز این رویداد سرنوشت ساز معرفی کرده است، ستاد شفیق روز سه شنبه مدعی شد شفیق با کسب بیش از 51 درصد آرا، بر مرسی پیشی گرفته و رئیس جمهوری آتی مصر است، به این ترتیب پیش از اعلام رسمی و نهایی نتایج انتخابات، ستادهای دو نامزد، خود را پیروز نهایی معرفی کرده اند.

مسئولان ستاد محمد مرسی تاکید کرده اند نامزد ما(مرسی)، 52 درصد و احمد شفیق 48 درصد آرا را کسب کرده است.

ادعای مسئولان ستاد انتخاباتی شفیق با واکنشهایی در داخل مصر روبرو شده است، در این زمینه ستاد انتخاباتی سلیم العوا نامزد دور نخست انتخابات، تاکید کرده است ما از پیروزی محمد مرسی بدون حتی ارائه شکایت، اطمینان داریم و ادعای ستاد احمد شفیق درباره پیروزی وی، یک جنگ روانی است.



جدی ترین و سریع ترین واکنش به ادعای ستاد احمد شفیق، حضور هزاران نفر از قشرهای مختلف مردم مصر در میدان التحریر در مخالفت با متمم قانون اساسی قرار داده شده از سوی نظامیان حاکم و حمایت آنها از محمد مرسی بود.



مصر در آستانه یک بحران جدی ؛ انقلاب ناتمام و چالشهای پیش رو



حسن هانی زاده کارشناس مسائل بین الملل درباره ادعای امروز ستاد شفیق درباره پیروزی وی بر مرسی در انتخابات ریاست جمهوری مصر به مهر می گوید : ستاد انتخاباتی ژنرال احمد شفیق نامزد انتخابات ریاست جمهوری مصر درمیان شگفتی ناظران سیاسی اعلام کرد که شفیق با 5/51در صد آراء پیروز دور دوم انتخابات شده است.



این در حالی است که اکثریت مردم مصر پیروزی محمد مرسی نامزد اخوان المسلمین را جشن گرفته بودند.



اعلام خبر پیروزی احمد شفیق قطعا معادلات داخلی مصر را تغییر خواهد داد و به رویارویی طیفهای هوادار دو رقیب انتخاباتی منجر خواهد شد.



پیروزی احتمالی احمد شفیق به مفهوم نادیده گرفتن رای اکثریت مردم مصر است و این امر واکنش طرفداران محمد مرسی را به دنبال خواهد داشت.



هر چند هنوز نتایج نهایی انتخابات مشخص نشده، اما به نظر می رسد شورای عالی نظامی سناریوی خطرناکی برای مصادره انقلاب مردم مصرتدارک دیده است.



به گفته هانی زاده، اگر ستاد انتخاباتی کشور نتیجه نهایی را به سود احمد شفیق اعلام کند جوانان انقلابی مصر بار دیگر میدان التحریر را به کانون اعتراضات خود تبدیل خواهند کرد.



مردم مصر خبر پیروزی عجیب وغیر منتظره احمد شفیق را در حالی دریافت کردند که خود را برای برگزاری یک جشن ملی در روز جمعه آینده آماده می کردند.



هدف از تغییر نتایج انتخابات به سود احمد شفیق خارج کردن اسلام گرایان از ساختار قدرت مصر است. شورای عالی نظامی اخیرا در یک اقدام غیر قابل توجیه انحلال پارلمان مصر را اعلام کرد ومتعاقب آن با ارائه پیش نویس متمم قانون اساسی اختیارات رئیس جمهوری را به شدت کاهش داد.



از سوی دیگر این شورا قرار است هیئتی را مامور تدوین قانون اساسی مصر کند که به طور طبیعی این هیئت قانون اساسی را بر مبنای خواست واراده نظامیان تدوین خواهد کرد.



این کارشناس می گوید : در چنین فضایی مردم مصر بار دیگر برای طرح مطالبات خود و دفاع از دستاوردهای انقلاب خود به خیابانها خواهند آمد واین امر به تقابل مخالفان وموافقان دو نامزد انتخاباتی منجر خواهد شد.



بنابراین اوضاع داخلی مصر پس از اعلام خبر پیروزی شفیق از سوی ستاد انتخاباتی وی، وارد مرحله پرتنشی شده و پیش بینی می شود که اگر نتایج نهایی انتخابات به شفیق رقم بخورد درگیری های داخلی در مصر وارد مرحله جدی تری خواهد شد.



به گفته هانی زاده، برایند گزارش رسانه های عربی نشان می دهد که آمریکا مراتب نگرانی خود را از پیروزی احتمالی محمد مرسی نامزد اخوان المسلمین به اطلاع ژنرال محمد حسن طنطاوی رئیس شورای نظامی رسانده است.



آمریکا از پیروزی محمد مرسی به شدت نگران است، زیرا تصور می کند که پیروزی اسلام گرایان امنیت رژیم صهیونیستی را به مخاطره خواهد انداخت.



گفته می شود آمریکا از شورای نظامی خواسته است تا ازپیروزی نامزد اخوان المسلمین جلوگیری کند، زیرا قرار گرفتن اسلام گرایان در راس قدرت با منافع منطقه ای آمریکا سازگاری ندارد.



به گفته این کارشناس، اکنون شرایط مصر وارد مرحله کاملا حساسی شده و ممکن است این شرایط به سمت جنگ داخلی طولانی مدت میان طیفهای مختلف مصر حرکت کند.