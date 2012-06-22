تبلیغات دینی عملی باشد/ برخی با ظاهر دینی تیشه به ریشه دین می زنند

حجت الاسلام علی شکری در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان اینکه همه دستگاه های اجرایی موظف به فضا سازی و تبلیغات دینی هستند افزود: باید انجام تبلیغات دینی و فضاسازی در این زمینه به صورت غیر مستقیم انجام شود.

تبلیغات مسائل دینی بیرون از محیط اداری وظیفه دستگاه های اختصاصی است

عضو شورای فرهنگ عمومی استان سمنان همچنین اضافه کرد: تبلیغ دین باید به واسطه عمل انجام شود و با حرف و زبان نباشد.

وی با اشاره به این مطلب که تذکر زبانی در بخشی از کارها لازم است، گفت: آنچه در تاثیر گذاری مهم است اقدام عملی می باشد.

شکری با بیان اینکه دستگاه های اجرایی موظف به تبلیغ مسائل دینی برای پرسنل و خانواده های ایشان هستند، افزود: تبلیغات دینی در بیرون از محیط اداری وظیفه دستگاه های اختصاصی است که در این زمینه کارهای تخصصی انجام می دهند.

تبلیغات به صورت جهت گیر و شیوه های واحد انجام شود

شکری از دستگاه های اجرایی خواستار این شد تا در تبلیغ مسائل دینی با دستگاه های تخصصی هماهنگ عمل کنند.

وی همچنین اضافه کرد : باید یک دستگاه تخصصی مرجع شناخته شود تا دستگاه های دیگر برای تبلیغ مسائل دینی در زمینه های مختلف مانند آموزش از این دستگاه پیروی نمایند.

مدیر کل تبلیغات استان سمنان با بیان اینکه باید تبلیغات به صورت جهت گیر و شیوه ای واحد انجام شود تا یک مفهوم و پیام واحد انتقال یابد افزود: اگر این ویژگی ها صورت نپذیرد نمی توانیم از افراد جامعه توقع رفتار هنجار گونه داشته باشیم.

شکری با بیان اینکه دین و سیاست از هم قابل تفکیک نیستند عنوان کرد: افرادی که در حوزه دین و سیاست کار می کنند قابل تفکیک نمی باشند.

برخی با ظاهر دینی تیشه به ریشه دین می زنند

وی اظهار داشت: هر کسی در این زمینه به اندازه توان خودش وظیفه دارد و وظیفه افراد عالم سنگین تر می باشد.

شکری با بیان اینکه متاسفانه افرادی هستند که جهل به آموزه های دینی دارند و خروجی کار آنها سوء استفاده تلقی می شود، افزود: البته جریان های فکری و فرهنگی هم در جامعه وجود دارد که با ظاهر دینی پا به عرصه فرهنگی و اجتماعی می گذارند و تیشه به ریشه دین می زنند.

حفظ ارزش های اسلامی از اولویت های ضروری و مهم جامعه است

دبیر شورای اطلاع رسانی استان سمنان نیز گفت: انقلاب اسلامی ایران یک انقلاب فرهنگی است که بر اساس اصول، اعتقادات و ارزش های اسلامی بنا نهاده شده است.

ایرج کار خایی با بیان اینکه حفظ و احیاء ارزش های اسلامی در نظام جمهوری اسلامی از اولویت های ضروری و مهم جامعه و بر دوش همه اقشار قرار گرفته است، افزود: در این راستا درس اطلاع رسانی در ترویج و توسعه ارزش های اسلامی یکی از ابعاد گسترش آن است که در سال های عمر انقلاب اسلامی در این خصوص گام های مهمی بر داشته شده و کارها و فعالیت های فرهنگی خوبی توسط دستگاه های متولی انجام پذیرفته است.



عرصه اطلاع رسانی از مهمترین وجوه ارتباطات است

وی اظهار داشت: دنیایی که ما در آن زندگی می کنیم دنیای ارتباطات و اطلاعات می باشد و عرصه اطلاع رسانی دینی از مهمترین وجوه ارتباطات است.

دبیر شورای اطلاع رسانی استان سمنان با اشاره به این مطلب که هر چه قدر بتوانیم در مقابل حجم شدید استکبار جهانی که هدفی جز ضربه زدن به ارزش های اسلامی ندارند اطلاع رسانی مناسب از اصول، اعتقاد و هویت اسلامی کنیم خدمت به اسلام است افزود: مکتب اسلام یک مکتب کامل در ابعاد مختلف وجوه انسانی است که در همه عرصه های بشری خصوصأ سیاست و مدیریت راهبرد مشخص دارد و بر اساس آموزه های بزرگان دیانت ما مانند سیاست است و سیاست ما به مانند دیانت می باشد.

نظام جمهوری اسلامی بر پایه اعتقادات دینی استوار است

کارخایی اظهار داشت: نظام جمهوری اسلامی هم بر پایه اعتقادات دینی استوار شده است و شاکله آن اصول مکتب اسلام و نظرات و دید گاههای مردمی قرار گرفته است.

وی همچنین اضافه کرد: جمهوریت بر اساس دیدگاه های مردمی در عرصه های مختلف انتخابات تبلور می یابد و اسلامیت آن هم ریشه در مکتب نجات بخش اسلام دارد.

مخاطب شناسی ما بسیار ضعیف است

در ادامه نیز یک کارشناس فرهنگی گفت: همه انسان ها دل در گرو خدا دارند.

حجت الاسلام جلیل طاهریان با بیان اینکه متاسفانه در جامعه ما مخاطب شناسی بسیار ضعیف است افزود: واگذار نکردن کار ها به افرادی که توانایی و امین بودن را مد نظر قرار می دهند، جامعیت افراد را در نظر نگرفتن و استمراری نبودن کار فرهنگی از عمده ترین مشکلات است.

واگذاری کارها به افراد توانمند

وی تصریح کرد: اگر نوع ارتباط افراد به صورت شناختی باشد موفقیت انسان صد در صد است.

این کارشناس فرهنگی با بیان اینکه اگر کار ها به انسان های امین و توانمند واگذار شود هیچ گونه انحرافی دیده نمی شود اظهار داشت: متاسفانه در جامعه شاهدیم اکثر افراد کارشناس دین شده اند و این خود یک نکته انحرافی می باشد.

طاهریان یادآور شد علامه امینی در جایی شاهد روضه خواندن شخصی شدند و ایشان از آن شخص پرسیدند چرا این کار را انجام دادید گفت: می خواهم ثواب ببرم علامه امینی گفت: اگر نمی خواندید ثواب می کردید.

وی تصریح کرد: اگر هم اکنون بعضی از افراد وارد مسائل فرهنگی نشوند بهتر است.

این کار شناس فرهنگی صیانت خانواده را مهم دانست و گفت: باید ازدواج در اولویت کاری ما قرار بگیرد.

وی در پایان خواستار توجه به نظرات کارشناسان شد.