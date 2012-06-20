60 خانوار نهاوندی زیر پوشش انجمن حمایت از زندانیان هستند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مرتضی قربانی بعدازظهر چهارشنبه در مجمع سالانه انجمن حمایت از زندانیان نهاوند که در دادگستری این شهر برگزار شد، گفت: یکی از برترین و بزرگترین کارهای خیر کمک به خانواده های نیازمند و گرفتار است.

وی با بیان اینکه مجمع عمومی انجمن حمایت از زندانیان هر ساله در خرداد ماه در برنامه ای با عنوان "روز نسیم مهر" برگزار می شود، گفت: خیرین و دلسوزان در نشستی برای حل مشکل و گرفتاری خانواده زندانیان تبادل نظر می کنند و برای کمک به خانواده های زندانیایی که غیرعمد دچار محکومیت شده اند، تصمیم گیری می شود.

وی گفت: انجمن حمایت از زندانیان برگزاری مراسم گلریزان برای زندانیانی که محکوم به پرداخت چک دیه هستند را برنامه ریزی کرده است.

وی از توزیع سبد حمایتی در پنج مرحله، تهیه مستمری، تهیه جهیزیه، پرداخت وام به مدد جویان و پرداخت وام به زندانیان برای امور و کارهای فرهنگی توسط این انجمن خبر داد.

وی اظهار داشت: مبلغ درآمد این انجمن از محل کمکهای خیرین در سال گذشته 131 میلیون تومان بوده است که نسبت به سال 89 15 درصدی افزایش دارد.

قربانی افزود: در شهر نهاوند 60 خانوار زیر پوشش این انجمن هستند و از این تعداد 30 خانوار به صورت دائم و بقیه به صورت مقطعی و یا فرعی و بر حسب نیاز از مزایای انجمن استفاده می کنند.