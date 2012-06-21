فساد در افغانستان در اوج خود قرار دارد/ برای معاملاتم دلیل داشتم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از واشنگتن پست، حامد کرزای امروز در سخنرانی خود در نشست فوق العاده شورای ملی از دولت خواست تا تلاش های خود برای برخورد با فساد و رشوه، که اعتبار دولت وی را در سالهای اخیر زیرسؤال برده، افزایش دهد.

حامد کرزای گفت: فساد در این کشور به اوج خود رسیده است و این بر عهده ماست که وضعیت را بهبود ببخشیم. اگر ما این درد را تسکین دهیم آنگاه افغانستان کشوری مستقل و پیشرفته خواهد شد.

وی گفت: با کنار گذاشتن سیاست مصلحت اندیشی با قاطعیت با فساد برخورد خواهم کرد.



رئیس جمهوری افغانستان ملاحظات مسائل قومی، سمتی و نژادی را یکی از دلایل اصلی فساد در حکومت افغانستان دانست و با اشاره به گسترش فساد در کشور، از خارجی ها به خصوص آمریکا خواست که برای جلوگیری از فساد اداری در افغانستان، قرارداد های کلان اقتصادی، ساخت و ساز، و ساختمان سازی را به نزدیکان مقامات دولتی ندهند.

رئیس جمهوری تصرح کرد: "مردم افغانستان طی 10 سال گذشته مشکلات زیادی را تحمل کرده و هر رویدادی که پس از 2014 [سال خروج نیروهای خارجی] اتفاق بیافتد، دولت مسئول آن خواهد بود نه ملت."



کرزای همچنین از آمریکا خواست که عبدالقدیر فطرت، رئیس پیشین بانک مرکزی، را به افغانستان بر گرداند.



فطرت سال گذشته پس از بحران "کابل بانک" از سمت خود استعفا داد و به آمریکا رفت. وی دلیل این اقدام خود را دریافت پیام های تهدید آمیز، به دنبال اعلام نام شماری از متهمان بحران "کابل بانک" در ولسی جرگه خوانده است. اما حکومت این تصمیم فطرت را خیانت خوانده است.



ای بی سی نیوز نیز با مخابره این خبر به نقل از کرزای گفت: من قول می دهم بدون پیامدهای زیاد فساد را برچینم و فشار تازه ای اعمال خواهم کرد.



وی خطاب به نمایندگان افزود: شما باید با من در این اصلاحات همکاری کنید. شما هم من را متهم کرده اید که معاملاتی داشته ام، بله من این کار را کردم اما دلیل داشتم . اکنون آن را تغییر می دهم. من اصلاحات را از درون آغاز می کنم.