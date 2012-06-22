چوب حراج بر بزرگترین تالار شهر/ سالن میلیاردی برای شهر درآمدزایی نکرد!

به گزارش خبرنگار مهر، به گفته یکی از اعضای شورای شهر کرج تالار شهید نژاد فلاح حدود 30 میلیارد تومان هزینه در بر داشته است و همچنین درآمد سالانه آن 108 میلیون تومان است و میزان هزینه آن 72 میلیون و بنابراین فقط 20 میلیون درآمد سالیانه آن خواهد بود.

امروزه یک تالار کوچک در سطح شهر شبانه فقط بالای یک و نیم میلیون بابت اجاره سالن خود برای مجالس ختم و عروسی از مردم دریافت می کنند در صورتی که تالار نژاد فلاح با این همه امکانات و تجهیزات در سال فقط 20 میلیون درآمد داشته است.

در حال حاضر نیز قصد بر این است که این تالار بزرگ را بخش خصوصی واگذار کنند و قرارداد دوساله و سود 20 درصد منعقد کنند.

آقازاده شهردار کرج پیشنهاد کرد که این قرارداد پنج ساله باشد ولی خانم کیا یکی از اعضای شورای شهر با این مدت زمان طولانی مخالفت کرد به دلیل اینکه در این مدت زمان ممکن است اجاره بهاء افزایش پیدا کند.

یکی از علت های واگذاری این تالار به بخش خصوصی ناتوانی مدیریتی است به دلیل اینکه این مجموعه بزرگ دارای هزینه نگهداری است و شهرداری نمی تواند به خوبی آن را مدیریت کند بنابراین تصمیم بر این شده است که مجموعه 30 میلیاردی را با اجاره ای نامعلوم که هنوز رقم آن مشخص نشده به بخش خصوصی واگذار کنند.

این مجموعه با پول مردم ساخته شده است بنابراین نباید توسط یک فرد به اسم بخش خصوصی به تاراج برده شود، تنها مخالف عضو شورای شهر کرج با انعقاد قرارداد پنج ساله راحیل کیا بودند که تمام افراد بی تفاوت شورا نسبت به این موضوع را متقاعد کردند که انعقاد پنج سال قرارداد با بخش خصوصی به ضرر مردم است که سرانجام این زمان به دو سال کاهش پیدا کرد.

شهر کرج دارای موقعیت و سرمایه های این چنینی بسیار است اما به دلیل عدم مدیریت صحیح در برخی بخشها نمی تواند به خوبی از این مکان ها درآمد زایی داشته باشد بنابراین نتیجه این امر ضرر مردم کرج است.

عضو شورای شهر کرج در جلسه شورای اخیر شورا شهر کرج اظهار داشت: این تالار را باید به صورت مزایده به بخش خصوصی واگذار کنیم که شهرداری هزینه ای پرداخت نکند.

رضا شریفی گفت: این مکان باید به گونه ای اجاره داده شود که فرد اجاره کننده سود معقولی این مکان ببرد.

شهرداری کرج معتقد بود که سیستم صوتی تالار نژاد فلاح بالای صد میلیون تومان هزینه دارد و یک فرد سرمایه گذار باید بالای 400 میلیون تومان هزینه کند که خانم راحیل کیا عضو شورای شهر کرج به این گفته شهردار کرج انتقاد کرد و گفت: نور پردازی و سیستم صوتی این مجموعه گران ترین سیستم صوتی دنیا است و هزینه بسیار زیادی برای آن شده است بنابراین این مجموعه از لحاظ صوتی هیچ گونه مشکلی ندارد.

کیا به استفاده از لغت سرمایه گذار از سوی شهردار نیز انتقاد کرد و افزود: باید اجاره کننده بگوییم به دلیل اینکه سرمایه گذار مردم هستند که 30 میلیارد تومان بابت ساخت این مجموعه هزینه کرده اند نه فرد اجاره کننده، سرمایه گذاری از سوی مردم صورت گرفته ولی بهره بردار کس دیگر است.

اعضای شورای شهر دل به کار دهند

یکی از نکات جالب توجه جلسه اخیر شورای شهر کرج این بود که هیچ یک از اعضای شورای شهر به حرف و سخنان دیگر عضو شورا به خوبی گوش نمی دادند و هر فردی با گوشی تلفن همراه و یا به کار مشغول بود به نوعی می توان گفت که دوستان دل به کار نمی دهند.

بعد از پایان مراسم جلسه شورای شهر کرج خبرنگار مهر قصد مصاحبه و کسب اطلاعات بیشتر از راحیل کیا عضو شورای شهر را داشت که وی اظهار داشت که با هیچ فردی مصاحبه نمی کند!

شاید نیازی نیست که عضو شورای شهر پاسخی نسبت به عملکرد خود در برابر مردم داشته باشد.

حجت الاسلام عبالله پور مظاهری عضو شورای شهر کرج نیز در خصوص تالار نژاد فلاح در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: این سالن تنها سالنی است که دارای ویژگی خاص است و نمونه آن در دیگر استان ها وجود ندارد و منحصر به فرد است.

وی گفت: تصمیم بر این شد که این تالار به شکل اجاره ای با تعرفه و نرخ پایه 20 درصد به بخش خصوصی واگذار شود.

گزارش: مهدی دهقان