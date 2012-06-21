۱ تیر ۱۳۹۱، ۹:۱۹

نمایشگاه عکس انفرادی در زاهدان دایر شد

زاهدان - خبرگزاری مهر: نمایشگاه عکس انفرادی فریبرز فولادی در نگارخانه کانون پرورشی کودکان و نوجوانان زاهدان دایر شد.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی سیستان و بلوچستان در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: 25 اثر از نگاه انتزاعی به طبیعت و حذف خاکستری های مناطق روشن و تاریک سطوح و فرم های بصری از عکاس حرفه ای کشور فریبرز فولادی در نگارخانه کانون پرورشی کودکان و نوجوانان زاهدان دایر شد.

حجت الاسلام عباس دانشی گفت: این نمایشگاه عکس به مدت شش روز دایر است و علاقمندان به هنر عکاسی می توانند عصرها از ساعت 16 تا 20 از این نمایشگاه دیدن نمایند.

وی افزود: آثار به نمایش گذاشته شده در این نمایشگاه دی ماه سال گذشته در گالری گنجینه تهران در معرض دید علاقمندان به هنر عکاسی قرار گرفته است.

وی بیان داشت: فریبرز فولادی از سال 1367 به مدت پنچ سال عضو انجمن سینمای جوان زاهدان بود، پس از آن در دانشگاه آزاد تهران در رشته عکاسی پذیرش شد و هم اکنون به عنوان استاد هنر عکاسی مشغول تدریس است.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی سیستان و بلوچستان گفت: فریبرز فولادی مدت کوتاهی در بخش تدوین باشگاه خبرنگاران جوان فعالیت داشته است.

