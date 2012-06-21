تئاتر خیابانی در صومعه سرا اجرا می‌ شود/ اعلام برنامه های هفته مبارزه با مواد مخدر

شهربانو پورجمالی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: جمعیت همیاران سلامت و روان صومعه سرا از سال 81 شروع به فعالیت کرده و همیاران نیروهای داوطلبی هستند که در ارتقای سطح سلامت جامعه مشارکت می‌ کنند.

وی اظهار داشت: این جمعیت با هدف پیشگیری از اعتیاد شروع به کار کرد که در کنار آن هم‌ اکنون در زمینه خدمات مشاوره‌ ای از قبیل کلاسهای آموزشی درباره مهارت زندگی، آئین همسرداری، آموزش قبل و بعد از ازدواج و فرزند پروری مشغول فعالیت هستند.

مدیرعامل جمعیت همیاران سلامت و روان صومعه سرا با بیان اینکه این تشکل غیردولتی است، گفت: مردم برای بهبود زندگی و وضعیت سلامت روانی خود باید با مراجعه به این گونه تشکلها متقاضی راهنمایی و مشاوره باشند.

وی همچنین ادامه داد: افراد جامعه باید نخست در فکر سلامت روحی و روانی خود بوده و سپس به مسائل مادی بپردازند زیرا لازمه هر زندگی آرامش است.

پور جمالی با اشاره به برنامه‌ های جمعیت همیاران سلامت و روان اظهار داشت: ارائه خدمات پیشگیرانه در هفته مبارزه با مواد مخدر و هفته بهزیستی تئاتر خیابانی به مدت سه شب از هفتم تا نهم تیرماه سال جاری ساعت 14 ظهر در پارک ابریشم صومعه سرا برگزار خواهد شد.

وی یادآور شد: نقاشی کودکان در مورد اعتیاد، برپایی چادر از سوم تیرماه، برگزاری پیاده‌ روی بانوان و کوهنوردی از دیگر برنامه‌هایست که در این هفته اجرا می ‌شود.