۱ تیر ۱۳۹۱، ۱۰:۰۰

نبییان اعلام کرد:

46 میلیارد تومان برای مقاوم سازی مدارس مازندران اختصاص یافت

ساری- خبرگزاری مهر: مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس مازندران گفت: 46 میلیارد تومان برای مقاوم سازی مدارس استان در سالجاری اعتبار اختصاص یافته است.

به گزارش خبرنگار مهر، علی نبیان شامگاه چهارشنبه در جلسه شورای آموزش و پرورش مازندران در باشگاه فرهنگیان ساری اظهار داشت: در سال گذشته از محل اعتبارات تملک دارایی استان، حدود 250 میلیارد ریال برای نوسازی مدارس در نظر گرفته شد که 140 میلیارد ریال آن محقق شده است.

وی افزود: در سالجاری 46 میلیارد تومان بریا تجهیز و مقاوم سازی واحدهای بدون استحکام اعتبار اختصاص یافته که در سه ماه گذشته سال 23 میلیارد تومان محقق شده است.
 
مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان گفت: ازمحل سفر دولت، پنج مدرسه شبانه روزی و پنج هنرستان مصوب  شده  که به جز یک مدرسه شبانه روزی در شهر بهشهر مابقی احداث می شود.
 
وی بیان داشت: از محل ماده 120 قانون برنامه از وزارت ورزش، مبلغ 45 میلیارد ریال به استان ابلاغ شد که تنها 50 درصد ان اختصاص یافته است.
 
نبیان افزود: در سال گذشته 38 فضای آموزشی در هنگام تحصیل دانش آموزان مقاوم سازی شد.
 
وی با اعلام اینکه درتابستان امسال 18 فضای آموزشی در استان مقاوم سازی می شود گفت: یک میلیارد تومان برای تجهیز فضای ورزشی در استان در نظرگرفته شد.
